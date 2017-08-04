04 Ağustos 2017 Cuma11 Zilkâde 1438
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Ankara'da 8 misyoner yakalandı

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Ankara'da 8 misyoner yakalandı
Ankara Valisi Ercan Topaca, ortalığı karıştırmak isteyen 8 misyonerin Ankara sokaklarında yakalandığını açıkladı.
Ankara'da 8 misyoner yakalandı Ankara'da 8 misyoner yakalandı Ankara'da 8 misyoner yakalandı

Ankara Valisi Ercan Topaca “Turist ya da BM görevlisi kisvesi altında halkın içine karışan 4’ü Güney Koreli 8 kişi, Ulubey’in dar sokaklarında yakalandı”dedi.

Vali Topaca, yabancı uyruklu kişilerin provakatörler tarafından kullanılarak yapılmak istenen oyunun perde arkasını Türkiye Gazetesi'nden Nuri Elibol'a açıkladı.

BÖLGEDE NE İŞLERİ VAR? 

Topaca, Güney Koreli,Mısırlı,Faslı ve Iraklı olmak üzere 8 misyonerin Ankara sokaklarında yakalanarak sınır dışı edildiğini söyledi ve şu açıklamalarda bulundu: 'Tedbirler uygulamaya başlayınca gerginlik ortadan kalktı. Ancak ‘bu dedikoduları kim çıkarıyor. 

Bu yanlış algıyı kim oluşturuyor’ diye bakarken Altındağ’ın Ulubey mahallesinin ara sokaklarında polis 4 tane Güney Koreli kadını yakaladı.

Güya turistlerdi. Gözaltına almak istedik fakat savcılık izin vermedi. Kadınlar hemen İstanbul’a kaçtı. Polisimiz bunları İstanbul’da yakalayıp sınır dışı etti. 

İki üç gün sonra yine aynı bölgede bu defa biri Güney Koreli, biri Faslı, biri Iraklı, biri de Mısırlı olmak üzere 4 kadın daha görüldü. 

Bu kadınların özel seçildikleri anlaşılıyor. Vatandaşlar bize Birleşmiş Milletler’in (BM) bölgede bir ofisi olduğunu, bu ofis aracılığıyla para dağıttıklarını söyledi. 

Protestan Kilisesi’nin misyonerlik faaliyetleri için en çok Güney Korelileri kullandığını biliyoruz. Ben Hatay’da vali iken Protestan Kilisesi’nin rahibi ve rahibesi Güney Koreliydi. Bu kadınların, Ulubey’in emniyetli olmayan daracık sokaklarında turist olarak ne işleri olabilir. 

Bunları sınır dışı ettik. Vatandaşların bize ‘BM görevlileri’ dedikleri kişilerdi bunlar. Türkiye’de karışıklık çıkarmak için bu insanları kullanıyorlar.

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