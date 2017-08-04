04 Ağustos 2017 Cuma11 Zilkâde 1438
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İmza töreninde ortalığı karıştıran soru!

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A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu için imza töreni düzenlendi. Lucescu imza töreni öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı.
İmza töreninde ortalığı karıştıran soru!
İmza töreninde ortalığı karıştıran soru! İmza töreninde ortalığı karıştıran soru! İmza töreninde ortalığı karıştıran soru!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevi için 2+1 yıllık anlaşma sağladığı Mircea Lucescu ile sözleşme imzalandı. İmza töreni Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti.

Demiören: Terim'e teşekkür ediyorum

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demiören, "Fatih Terim'e bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Kariyerinde 35 kupası olan bir hocayla çalışmak beni ve ekibimi gururlandırıyor. Hocamızla 13 yıl evvel çalışacaktık, kısmet bugüneymiş. Teklifi kabul ettiği için dostum Lucescu'ya teşekkür ediyorum" dedi.



Lucescu:  Türkiye'ye birkaç sene önce gelmeliydim

Konuşmasına "Belki Türkiye'ye birkaç sene önce gelmeliydim" sözleriyle başlayan Mircea Lucescu, "4 sene boyuncu burada hem Beşiktaş'ta hem de Galatasaray'la önemli dönemler geçirdik. Ukrayna'da özel arkadaşlar edindim, iyi başarılar kazandım. Federasyon'la ilk defa temasa geçtik. Tekliflerini kabul ettim. Bundan önce Galatasaray ve Beşiktaş'la temaslarım olmuştu" dedi.

Lucescu: "Galatasaray'ı reddettim"

Siyasi durumlardan dolayı Ukrayna'yı terk etmek zorunda kaldığını ve Zenit'e gitmeye karar verdiğini söyleyen Lucescu sözlerine, "Geçen sezon çok iyi bir sezon geçirmedik Zenit'te. Ardından başkan bir şeyleri değiştirmek istedi. Bir buçuk ay düşündüm ve evde duramayacağımı, çalışmam gerektiğine karar verdim. Galatasaray'ın başkan yardımcısı Bükreş'e gelerek bana sportif direktörlük teklifinde bulundu, kabul etmedim. Galatasaray Bükreş'e yeniden geldi, bu pozisyonda çalışmayacağımı kendilerine ilettim" dedi.



31 Temmuz'da Yıldırım Demirören ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve Türkiye Milli Takım teknik direktörlüğü için teklif yapıldığını ifade eden Lucescu, "Ayın birinde Galatasaraylı yöneticiler yeniden gelerek bana teknik direktörlük için teklif yaptılar. Ayın birinde Dursun Özbek'e TFF'nin teknik direktörlük teklifini kabul ettiğimi söyledim. Ali Dürüst ile Galatasaray'da, Yıldırım Demirören'le Beşiktaş'ta çalışma şansı bulmuştum. Bu teklifi kabul etmemde Türkiye'ye olan sevgim ve Türk taraftarlara olan sevgimin büyük payı var" dedi.

Lucescu: Terim yeniden Galatasaray'ın başına geçer

Fatih Terim ile ilgili de değerlendirmede bulunan deneyimli teknik adam, "Sayın Fatih Terim'e teşekkür ederim. Ona sevgi besliyorum. Hayatlarımız birbirini takip ediyor gibi. Umarım, Fatih Terim yeniden Galatasaray'ın başına geçer" dedi.

Lucescu: Arda Turan'ı arayacağım

Arda Turan'la ilgili yaşanan sorunlara da değinen Lucescu, "Milli takımı takip etmeye çalıştım. Bazı oyuncularla sorun yaşandığını biliyorum. Euro 2016 sonrası yaşananları biliyorum. Benim amacım, tüm oyuncuları, bu ülkeye dair bir sorumlulukları olduğuna ikna etmek. Biraz Romanya'ya benziyor. Arda ile tabiki görüşeceğim, telefon açacağım" dedi.

Ortalığı karıştıran soru!

Bir muhabirin "Lucescu'nun sağlık sorunları olduğu konuşuluyor?" sözleri üzerine Lucescu, "Kaç yaşındasınız? İsterseniz yan yana gelip fotoğraf çektirelim" diye cevap verdi.

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