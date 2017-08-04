04 Ağustos 2017 Cuma11 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:12Güneş 05:56Öğle 13:17İkindi 17:09Akşam 20:26Yatsı 22:01
    • 29°C Adana
    • 32°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 28°C Ağrı
    • 25°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 30°C Balıkesir
  • BIST: 108.545 1.30
  • Altın: 142,959 -0.98
  • Dolar: 3,5311 -0.20
  • Euro: 4,1518 -1.15

TANAP'a 500 milyon dolarlık dev destek

»
TANAP'a 500 milyon dolarlık dev destek
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesinde kullanılmak üzere, 500 milyon dolarlık finansman paketinin, yapılacak yönetim kurulu toplantısında onaylanması bekleniyor
TANAP'a 500 milyon dolarlık dev destek TANAP'a 500 milyon dolarlık dev destek TANAP'a 500 milyon dolarlık dev destek

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)'den yapılan yazılı açıklamada, toplam maliyeti 8,6 milyar dolar olan TANAP projesi için daha önce Dünya Bankasının 800 milyon dolarlık ve Asya Kalkınma Bankasının da 600 milyon dolarlık finansmanı onayladığı hatırlatıldı.

9 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Avrupa Yatırım Bankasının da TANAP için finansman sağlamayı düşündüğü belirtilen açıklamada, projenin Türkiye ve Avrupa'nın enerji güvenliğini ve kaynak çeşitliliğini sağlaması açısından önemli olduğu vurgulandı. Açıklamada, Güney Gaz Koridoru'nun büyük bir kısmını oluşturan TANAP'ın inşaat süresince 9 binden fazla, kalıcı olarak ise yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlayacağı ifade edildi.

TOPLAM YATIRIM 5 MİLYAR DOLAR

EBRD'nin TANAP için kullanılmak üzere, projede yüzde 58 paya sahip Güney Gaz Koridoru AŞ'ye sağlamayı düşündüğü 500 milyon dolarlık finansman paketinin 18 Ekim'de yapılacak yönetim kurulu toplantısında görüşüleceği belirtilen açıklamada, çoğunluğu Azerbaycan hükümetine ait bu şirketin TANAP için yapacağı toplam yatırımın 5 milyar doları bulacağı kaydedildi.

Güney Gaz Koridoru AŞ'nin yüzde 51 hissesi Azerbaycan hükümetinin, yüzde 49 hissesi ise yine bu ülkenin milli petrol şirketi SOCAR'ın elinde bulunuyor.

ÖNCE TÜRKİYE'YE SONRA AVRUPA'YA

İlk etapta 16 milyar metreküp kapasiteye sahip olacak TANAP, bu doğalgazın 6 milyar metreküpünü Türkiye'ye, 10 milyar metreküpünü ise Avrupa'ya taşıyacak.

Türkiye'ye doğalgazın 2018'in ilk yarısından sonra verilmesi planlanırken, Avrupa'ya sevki ise TANAP'ın bağlanacağı Trans Adriyatik Boru Hattı'nın (TAP) hazır olma durumuna göre 2019-2020 döneminde gerçekleştirilebilecek.

KİMİN NE KADAR PAYI VAR?

TANAP'ta, Güney Gaz Koridoru'nun yüzde 58, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) yüzde 30 ve BP'nin de yüzde 12'lik hissesi bulunuyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Katar'dan Türkiye'ye 15 milyar dolarlık teklifKatar'dan Türkiye'ye 15 milyar dolarlık teklifKatar Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Mahdi Al Ahbabi, İzmir Ticaret Odasını (İZTO) ziyaretinde çok önemli açıklamalar bulundu.
AB'den Rusya'ya bir yaptırım daha!AB'den Rusya'ya bir yaptırım daha!AB, Alman Siemens şirketinin Rusya'ya sattığı doğalgaz türbinlerinleriyle ilgili Rusya'ya ceza vermeye hazırlanıyor.
TANAP'a 500 milyon dolarlık dev destekTANAP'a 500 milyon dolarlık dev destekTrans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesinde kullanılmak üzere, 500 milyon dolarlık finansman paketinin, yapılacak yönetim kurulu toplantısında onaylanması bekleniyor
7 maddelik teklif! Emeklileri sevindirecek gelişme7 maddelik teklif! Emeklileri sevindirecek gelişmeYaklaşık 3.2 milyon kamu çalışanı ve 1.9 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme süreci devam ediyor.
Beyşehir'de tarhana zamanı başladıBeyşehir'de tarhana zamanı başladıKonya’nın Beyşehir ilçesinde, kış mevsimine hazırlık yapan ev hanımlarının tarhana yapma telaşı sürüyor.
Et üreticilerinden kurban fiyatı açıklamasıEt üreticilerinden kurban fiyatı açıklamasıTürkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı, kurban için 20 lira olarak belirlediklerini söyledi.
  • Dolar güne nasıl başladı?04 Ağustos 2017 Cuma 12:02
  • Çeyrek altın kaç para?04 Ağustos 2017 Cuma 12:01
  • Borsa güne yükselişle başladı!04 Ağustos 2017 Cuma 12:01
  • Altın yatay seyrediyor04 Ağustos 2017 Cuma 12:00
  • Rosneft'in karı düştü04 Ağustos 2017 Cuma 11:59
  • İnternetten satışta yeni dönem! Kısıtlama kalkacak04 Ağustos 2017 Cuma 11:56
  • Milyonerlere 10 binden fazla kişi eklendi04 Ağustos 2017 Cuma 11:55
  • O ürünlerin ihracatı yasaklandı! Sebebi güvenlik04 Ağustos 2017 Cuma 11:10
  • Rusya ABD'ye karşı 'Türk' kartını çekti!04 Ağustos 2017 Cuma 11:07
  • Kasko bozulmayacak, başvuru süresi uzatıldı04 Ağustos 2017 Cuma 10:13
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri