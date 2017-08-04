04 Ağustos 2017 Cuma11 Zilkâde 1438
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Başbakan'dan Türkiye tarihinde bir ilk olacak adım

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Başbakan'dan Türkiye tarihinde bir ilk olacak adım
Başbakan Binali Yıldırım, Vietnam'ı ziyaret edecek ilk Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olacak.
Başbakan'dan Türkiye tarihinde bir ilk olacak adım Başbakan'dan Türkiye tarihinde bir ilk olacak adım Başbakan'dan Türkiye tarihinde bir ilk olacak adım

Başbakan Binali Yıldırım'ın 21-22 Ağustos'ta Singapur, 22-24 Ağustos'ta ise Vietnam'a ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. 

Diplomatik ilişkilerin 1978 yılında kurulduğu Türkiye ile Vietnam arasındaki ilk resmi üst düzey ziyaret, Başbakan Binali Yıldırım tarafından gerçekleştirilecek. Yıldırım, 22-24 Ağustos'ta Vietnam'a ziyarette bulunacak.

Türkiye’nin Hanoi’de, Vietnam’ın da Ankara’da Büyükelçilikleri bulunuyor. Türkiye ile Vietnam arasındaki ilişkiler başta ekonomi ve ticaret olmak üzere her alanda gelişiyor. Bugüne kadar, ne Vietnam'dan Türkiye'ye, ne de Türkiye'den Vietnam'a Cumhurbaşkanı veya Başbakan düzeyinde bir ziyaret gerçekleşmedi. Başbakan Binali Yıldırım, bu alanda bir ilki gerçekleştirecek.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2000’li yılların başında 100 milyon ABD dolarının altında iken, 2014 yılında yaklaşık 2.2 milyar ABD dolarına ulaştı. Başbakan Binali Yıldırım'ın işadamları heyetiyle Vietnam'a gerçekleştireceği ziyarette, ticaret hacmini artıracak adımlar ile Vietnam lehinde olan ticaret dengesini değiştirmeye dönük anlaşmaların yapılması hedefleniyor.

Türkiye Vietnam’dan elektrikli cihazlar, kazan-makine cihazları, dokumaya elverişli suni ve sentetik lifler, ayakkabı, sentetik ve suni devamsız lifler, pamuk ve örülmemiş giyim eşyaları ithal ediyor. Türkiye’nin Vietnam'a ihracatının başlıca kalemlerini ise meyve ve kabuklu yemişler, pamuk, pamuk ipliği, kahve, çay ve baharatlar, süt ve süt ürünleri, taşlar, alçılar ve çimento gibi ürünler oluşturuyor.

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