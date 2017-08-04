Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılan üniversite tercihlerinin sonuçları 8 Ağustos'ta açıklanacak.
04 Ağustos 2017 Cuma11 Zilkâde 1438
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Binlerce öğrencinin beklediği haber geldi!
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