04 Ağustos 2017 Cuma11 Zilkâde 1438
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Valilik uyardı! Müeyyideler uygulanacak

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Valilik uyardı! Müeyyideler uygulanacak
İstanbul Valiliği, 'asker uğurlamaları sırasında kurallara aykırı davranışta bulunanlara yasal müeyyideler uygulanacak' uyarısında bulundu.
Valilik uyardı! Müeyyideler uygulanacak Valilik uyardı! Müeyyideler uygulanacak Valilik uyardı! Müeyyideler uygulanacak

İstanbul Valiliği, asker uğurlamaları sırasında kurallara uymayanlara yasal müeyyidelerin uygulanacağını bildirdi.

Valiliğin, 39 ilçe kaymakamı ve kolluk kuvvetlerine asker uğurlamalarına ilişkin gönderdiği talimatta, kutsal bir vatan görevi olan askerlik hizmeti nedeniyle uğurlamaların yapılmasının geleneklerimizde önemli bir yer tuttuğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Ancak, son günlerde bu güzel geleneğimizin ruhuna uymayan, trafik düzenini aksatan, vatandaşımızın genel güvenliğini ve asayişi tehlikeye düşürücü davranışlarla karşılaşılmaktadır. Asker uğurlama geleneğini istismar ve kuralları ihlal eden bu tür davranışlara müsaade edilmemesi, aykırı davranışta bulunanlar hakkında yasal müeyyidelerin uygulanması ve konunun sıralı amirlerce hassasiyetle takip edilmesi hususunda; Bilgi ve gereğini önemle rica ederim."

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