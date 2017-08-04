Katar'dan Türkiye'ye 15 milyar dolarlık teklif

Katar Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Mahdi Al Ahbabi başkanlığındaki Katar heyeti İzmir Ticaret Odasını (İZTO) ziyaret ederek firmalarla ikili görüşmeler yaptı.

Ziyarette konuşan İZTO Başkan Vekili Cüneyt Güleç, görüşmelerin Türkiye ve Katar arasındaki ticareti artıracağını söyledi.

Katar heyetiyle görüşmek isteyen çok sayıda firma bulunduğunu dile getiren Güleç, Katar'ın Türkiye'nin güçlü ortağı olduğunu belirtti.

İZTO'daki ikili iş görüşmelerine 23 Katarlı firmanın katıldığını aktaran Güleç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada inşaat, gıda, sağlık, mermer ve doğal taş gibi birçok alanda yaklaşık 120 üye firma ile görüşecekler. İzmirlilerin talebi bu görüşmelere oldukça yüksek. Talep gösterince birçok üyemizi programa dahil edemedik. Bu sebeple yeni bir heyet organize etmeyi ve sizleri bir kez daha İzmir'de ağırlamayı istiyoruz."

15 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

Katar Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve heyet başkanı Ahbabi, İZTO'ya teşekkür ederek, "Katar'ın en ünlü iş adamlarıyla burada olmaktan son derece mutluyuz. Biliyoruz ki bize gıda getiren ilk gemi İzmir'den kalktı. Onun için İzmir'e bir kez daha teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

İki gündür yaptıkları toplantıların son derece verimli geçtiğini dile getiren Ahbabi, şunları söyledi:

"Katarlı iş adamları ile Türk iş adamları arasında çok önemli anlaşmalar oldu. Bu bizi çok memnun ediyor. İki ülke arasındaki iş adamları arasında bir ortaklık arzusu olduğunu gördük. Katar heyetinde ülkenin her sektöründe faaliyet gösteren en ünlü 100 iş adamı var. Kardeş Türkiye ile yapılan işbirliklerinden son derece mutluyuz. Katar ile abluka yapan ülkeler arasında 15 milyar dolarlık bir ticari hacmi vardı. Biz bunun büyük bir kısmının Türkiye ile olmasını istiyoruz. Gerek siyasi duruşunuz gerekse bizi desteklemenizden dolayı bunu istiyoruz. Ayrıca sizleri de Katar'a bekliyoruz."

Konuşmaların ardından İTO Başkan Vekili Cüneyt Güleç, Katar heyet başkanı Ahbabi'ye günün anısına plaket verdi.

Heyet, daha sonra Türk iş adamlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.