Darbeci komutandan o soruya şoke eden cevap

Darbeci askerleri, helikopterle Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT Uydu Haberleşme Merkezi'ne taşıyan Albay'ın ifadesi mahkeme başkanını şok etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanık hakkındaki davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, taraf avukatları ile müştekiler katıldı.

Darbe girişimi sırasında helikopterle silahlı ve tam teçhizatlı Özel Kuvvetler Komutanlığı mensubu darbeci askerleri, Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT Uydu Haberleşme Merkezi'ne taşıyan eski Kara Havacılık Okulu Lojistik Şube Müdürü pilot albay Erdoğan Erdem'in savunması alındı.

FETÖ üyesi olmadığını ve darbe girişiminde bulunmadığını iddia eden Erdem, suçlamaları reddetti.

Soruşturma sırasında kolluk kuvvetlerinde ve savcılıkta verdiği ifadeleri kabul etmeyen Erdem, söz konusu ifadelerin iradesi dışında alındığını ileri sürdü.

Erdem, bir konu hakkındaki çalışmasını eski Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral Ünsal Coşkun'la görüşmek üzere 15 Temmuz 2016'da saat 21.00'e kadar birliğinde beklediğini söyledi.

Coşkun'un, kendisine terör saldırısı olacağını söylediğini belirten Erdem, verilen emir doğrultusunda sanıklardan Abdullah Ateştemur ile kullandıkları helikopterle Akıncı Üssü'ne gittiklerini anlattı.

Sanık Erdem, Akıncı Üssü'ne ulaştığında uçuş teçhizatlarını helikopterde bıraktığını ve o gece bir daha uçuş gerçekleştirmediğini öne sürdü.

AĞAÇLIK ALANDA SAKLANMIŞ

Sabah saatlerinde Akıncı Üssü'nün bombalanmasının ardından neler olduğunu anlamaya çalıştığını ifade eden Erdem, can güvenliğini sağlamak amacıyla üssü tel örgülerden atlayarak terk ettiğini dile getirdi.

Akıncı Üssü'nün yanında bulunan ağaçlık alana gittiğini söyleyen Erdem, bir ağacın altında uzun süre beklediğini, daha sonra gelen jandarma ekiplerine teslim olduğunu anlattı.

Erdem, TÜRKSAT Uydu Haberleşme Merkezi'ne götürülen Özel Kuvvetler personelini taşıyan helikopteri kendisinin kullanmadığını ileri sürerek, suçlamaları reddetti.

Soruşturma kapsamında odasında bulunan krokilerden haberinin olmadığını savunan Erdem, ajanda ve not kağıtlarındaki bilgilerin ise görev gereği yazılanlar olduğunu öne sürdü.

''ÖYLE KOLAY KOLAY NASIL YÖNLENDİRİLİYORSUN''

Darbeye ilişkin talimat almadığını belirten Erdem, içinde bulunduğu faaliyetin darbe girişimine yönelik eylem olduğunu bilmediğini iddia etti.

Sanık Erdem, darbecilerin kullandığı "Yurtta sulh" parolasını bilmediğini, Akıncı Üssü'ne ulaştıklarında iniş için izin istedikleri kuleye bu parolayı iletmediklerini ileri sürdü.

"Mağduriyetim nedeniyle FETÖ'den şikayetçiyim." diyen Erdem, mal varlığına konan tedbirlerin kaldırılmasını istedi.

Daha sonra çapraz sorgusuna geçilen Erdem'in, hazırlık aşamasındaki ifadelerini baskı ve yönlendirmeyle verdiğini iddia etmesi üzerine Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, "Sen albay rütbesindesin. Öyle kolay kolay nasıl yönlendiriliyorsun? O gece ateş ettin mi?"sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine sanık Erdem, hiç kimseye ateş etmediğini, helikopterinde bulunan boş kovanlar hakkında ise bilgisinin olmadığını öne sürdü.

Akıncı Üssü'nde bulunduğu sürede ne yaptığına ilişkin soruya ise Erdem, "O gece hiç uçmadım. Uyudum, oturdum. Kimin uçuş yaptığını bilmiyorum." cevabını verdi.

Mahkeme Başkanı Dik, "Öyle oturup uyudun mu? Albaysın hiç sormadın mı, kimse bir şey demedi mi? Telefonun yanında değil miydi?" diye sordu.

Telefonunu şarja taktığını, kendisini arayan eşiyle darbe girişimine yönelik aralarında bir diyalog geçmediğini ifade eden Erdem, yaşanan gelişmelerin terör saldırısı olabileceğini düşündüğünü savundu.

AVUKATTAN TEPKİ

Bir müşteki avukatının, "10 yaşındaki çocuklar bile o gece dışarıda olağan dışı bir gelişme olduğunu, darbe girişiminin yaşandığının farkına varıyor ama siz operasyon adamı olmanıza rağmen o gece nasıl oluyor da bunun farkına varmıyor ve uyuyorsunuz?" sözlerinin ardından Erdem, soğukkanlı davranmak zorunda olduğunu, emirlerle hareket ettiğini, Akıncı Üssü'ne gittikten sonra bir daha uçuş gerçekleştirmediğini ileri sürdü.

Bunun üzerine aynı müşteki avukatı, "Helikopteri o 'Kullanmadım.' diyor, diğeri 'Ben kullanmadım.' diyor. Peki, kim kullandı bu helikopterleri, biz mi kullandık?" diyerek tepki gösterdi.

Cep telefonu TÜRKSAT bölgesinde sinyal verdiği hatırlatılan Erdem, bu bölgeye gitmediğini, cep telefonunu ise helikopterde unuttuğunu, telefonun neden o bölgede sinyal verdiğini bilmediğini iddia etti.

Duruşmaya, Pazartesi günü diğer sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam edilecek.