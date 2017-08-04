Anayasa Mahkemesi'nden OHAL kararı

Anayasa Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, OHAL konusunda yapılan 70 bin 771 başvuru iç hukuk tüketilmediği için reddedildi belirtildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığı tarafından OHAL KHK'ları ile doğrudan yapılan işlemler ve OHAL kapsamında yapılan idari işlemler hakkındaki başvurulara ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Anayasa Mahkemesi tarafından, OHAL KHK’ları ile doğrudan yapılan işlemler ve OHAL kapsamında yapılan idari işlemler hakkındaki başvurulara ilişkin olarak, toplam 70 bin 771 başvuru, 685 sayılı KHK’nın 1. maddesiyle kurulan Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonuna (Komisyon) ve/veya idari yargı yollarına başvurulmaksızın bireysel başvuru yapıldığı için başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez bulunmuş ve bu kararların başvuruculara tebliğ işlemleri yapılmıştır.

OHAL KHK'LARI İLE DOĞRUDAN YAPILAN İŞLEMLERE YÖNELİK BAŞVURULAR RESEN KOMİSYONA GÖNDERİLMEYECEKTİR



Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurular 685 sayılı KHK'nın geçici 1. maddesinin (3) numaralı fıkrası kapsamına girmediğinden (bkz. Sait Orçan, B. No: 2016/29085, 19/7/2017; Ramazan Korkmaz, B. No: 2016/36550, 19/7/2017; Remziye Duman, B. No: 2016/25923, 20/7/2017) OHAL KHK’ları ile doğrudan yapılan işlemlere yönelik başvurular resen Komisyona gönderilmeyecektir.

ALTMIŞ GÜN İÇİNDE KOMİSYONA BAŞVURU YAPILABİLECEĞİ HÜKÜM ALTINA ALINMIŞTIR



685 sayılı KHK'nın 7. maddesinde, Komisyonun başvuru almaya başladığı tarihten önce yürürlüğe konulan KHK'larla ilgili olarak başvuru alma tarihinden itibaren altmış gün içinde; bu tarihten sonra yürürlüğe konulan KHK'larla ilgili olarak ise Resmî Gazete'de yayımlanma tarihinden itibaren altmış gün içinde Komisyona başvuru yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

BİREYSEL BAŞVURUDA BULUNAN BAŞVURUCULARIN, KOMİSYONA BAŞVURU YAPMALARI GEREKMEKTEDİR



Bu nedenle OHAL KHK’ları ile doğrudan yapılan işlemlere ilişkin olarak Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunan başvurucuların, Komisyona başvuru usulünü düzenleyen kurallara uygun olarak kendi durumlarını değerlendirip -gerek duymaları hâlinde- Komisyona başvuru yapmaları gerekmektedir."