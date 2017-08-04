04 Ağustos 2017 Cuma11 Zilkâde 1438
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Saygınlar Transport Ortadoğu Nakliyesi'nde Liderlik Koltuğunda

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Saygınlar Transport Ortadoğu Nakliyesi'nde Liderlik Koltuğunda
Ortadoğu Ülkelerine nakliye ihtiyaçlarınızın en hızlı ve güvenilir çözümleri Saygınlar Transport'tadır. Türkiye - Ortadoğu Ülkeleri arası ihracat, ithalat, transit karayolu TIR taşımalarımızla güvendesiniz.
Saygınlar Transport Ortadoğu Nakliyesi'nde Liderlik Koltuğunda Saygınlar Transport Ortadoğu Nakliyesi'nde Liderlik Koltuğunda Saygınlar Transport Ortadoğu Nakliyesi'nde Liderlik Koltuğunda

Türkiye - Suudi Arabistan üzeri RORO taşımaları ile araçlarını Ortadoğu Ülkelerine sevk eden Saygınlar Transport proje taşımacılığı, kuru yük taşımacılığı, parsiyel, frigo karayolu taşımacılık çözümlerinde Suudi Arabistan Nakliye, Dubai, Kuveyt, Bahreyn, Yemen, Umman, Ürdün, Lübnan Ülkelerine taşımalarda lojistik çözümler sunuyor. Türki Cumhuriyetlerine taşımalarda Türkmenistan nakliye ve Özbekistan'a nakliye hizmeti sunuyoruz.

Suudi Arabistan nakliye'de Suudi Arabistan'ın Bölgesel olarak konumunun avantajını karayolu ile kullanarak araçlarımız Kuveyt, Dubai, Umman, Bahreyn, Yemen gibi Ülkelere sevk eden Saygınlar Transport profesyonel ekibi ile yüklerinizi varış noktasına kadar güvenle teslim ediyoruz. Oluştuğumuz güzergahta İskenderun - Duba arası RORO Gemisi ile 4 günde varış sağlıyoruz. Kısa transit sürelerle karayolu taşımacılığın  avantajını sizlere sunuyoruz.

Suudi Arabistan Proje Taşımacılığı

Türkiye - Suudi Arabistan karayolu nakliye çözümlerimiz içerisinde  frigo, tenteli, proje taşımacılığı ve ithalat gümrükleri dahil parsiyel taşıma çözümü sunduğumuz gibi İnşaat projeleri, havalimanı gibi büyük projelerde inşaat malzemesi taşımaları yapmaktayız. Projenin başlangıcından, sonuna kadar Suudi Arabistan nakliye'de tüm taşımacılık ihtiyaçlarınıza doğru çözümler sunuyoruz.

Suudi Arabistan Kuru Yük Taşımacılığı

Ortadoğu pazarının şüphesiz en çok tüketimde bulunan ülkeleri arasında Suudi Arabistan yer alır. Büyük Ülkeler ihtiyaçlarını karşılamak için global çözümler aramaktadır. 3. Ülkelerden ve Türkiye'den ürün alımları yapmaktadırlar. Türkiye - Suudi Arabistan nakliye çözümlerimizde 3. ülke taşımaları ve ihracat, ithalat dahil kuru yük taşımacılığı hizmeti sunuyoruz.

Katar Nakliye Çözümleri

Türkiye - Katar arası taşımalarda her zamanki gibi adresiniz Saygınlar Transport'tur. Katar nakliye çözümlerimiz içerisinde kuru yük taşımacılığı ve frigo taşımaları yapmaktayız. Araçlarımız EURO Standartlarındadır. Profesyonel ekibimizle taşımacılığa bakış açınızı değiştiriyor. Hayallerinizdeki taşımacılık çözümlerini üretiyoruz.

Kaynak: Saygınlar Transport

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