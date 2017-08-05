05 Ağustos 2017 Cumartesi11 Zilkâde 1438
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Rusya'dan AB’ye jet cevap

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Rusya'dan AB’ye jet cevap
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'ya karşı yaptırım kararından AB ve Alman hükümetinin tamamen sorumlu olacağını açıkladı.
Rusya'dan AB’ye jet cevap Rusya'dan AB’ye jet cevap Rusya'dan AB’ye jet cevap

AB Alman Siemens şirketinin Rusya'ya sattığı doğalgaz türbinlerinin Kırım'da kullanılmasından dolayı yaptırım uygulama kararı almasından sonra Rusya'dan yanıt geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, karardan dolayı derin üzüntü duyulduğunu kararın hem uluslararası hukuk hem de genel olarak uluslararası ilişkilerin ilkeleriyle doğrudan çeliştiğini bildirdi.

BU KARARDAN SORUMLU OLACAKLAR

Açıklamada, “Siemens ve Rusya'da çalışan diğer Alman ve Avrupa şirketlerinin masrafları da dahil olmak üzere, AB ve Alman hükümeti bu karardan tamamen sorumlu olacak" denildi. 

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