FETÖ İlinden Ayaklanması'nı kutladı

FETÖ’cüler Makedonya'da dün, Osmanlı Devleti'ne karşı 1903'te başlatılan İlinden Ayaklanması'nın 114. yıl dönümü ön saflarda kutladı.

Başkent Üsküp’te düzenlenen etkinlikte Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları ön saflarda yer tutarak bir kez daha Türkiye ve Osmanlı Devleti ile değerlerimizin karşıtları olduklarını gösterdi.

Başkent Üsküp'teki Aziz Spas Kilisesi'nde Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve çok sayıda üst düzey yetkilinin katıldığı törende FETÖ uzantısı “Zaman Makedonya” gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Emin Çoban da yer aldı.

İLİNDEN İSYANI VE 10 GÜNLÜK KRUŞEVO CUMHURİYETİ

2 Ağustos 1903'te Osmanlı Devleti'ne karşı başlatılan ayaklanma sonucu Makedon isyancılar, Manastır yakınlıklarında dağlık bir bölgede bulunan Kruşevo kasabasında "Kruşevo Cumhuriyeti"ni ilan etmişti.

Osmanlı askerinin bölgeye gitmesi ile İlinden İsyanı bastırılmış, "Kruşevo Cumhuriyeti"nin ömrü ise sadece 10 gün sürmüştü.

Ayaklanmaya adını veren "İlinden" Makedon Ortodoks Azizi İlya'dan geliyor.