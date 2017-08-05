Suriye'de büyük oyun

ABD’nin PKK’ya yaptığı silah yardımını en üst seviyeye çıkarması, Türkiye’nin Kuzey Suriye’deki askeri varlığını arttırması ve Rusya’nın ABD ile Suriye’de yeni bir ateşkes ve çözüm süreci başlatmaya çalışması 6. yılını geride bırakan Suriye iç savaşında ilk günden çok daha farklı bir fotoğrafı ortaya çıkardı. ABD, Rusya ve İran’ın rekabet sahası haline gelen Suriye’de her devletin farklı bir ajandası bulunuyor.

İRAN'DAN PKK İÇİN KRİTİK ANLAŞMA

İran’ın Suriye’deki en temel amacı Lübnan’da Hizbullah’a ulaştırılan lojistik yardım yolunun tehlikeye girmemesi. Bu nedenle ABD ile anlaşarak Irak-Suriye sınırındaki ABD Özel Kuvvetleri’nin bölgeden aşamalı olarak geri çekilmesini sağlamaya çalışıyor. İddiaya göre Tahran yönetimi bu konuda, Suriye’de kurulacak PKK-PYD devletine destek karşılığında Tanif bölgesindeki ABD’lilerin ÖSO’dan desteğini çekmesini istedi. Tahran, kendi adına bölgenin güvenliğini sağlamak için meşru zemini ise bölgedeki DEAŞ varlığı üzerinden kurgulamayı amaçlıyor. İran güdümündeki milisler ile Irak’tan bölgeye sevk edilecek Haşdi Şabi gruplarının da bu harekatta kullanılacağı, karşılığında ise PKK Devleti projesine sessiz kalınacağı ifade ediliyor. İran’dan Hizbullah’a ulaşan yolun uzunluğu yaklaşık 900 km.

RUSYA GAZ İÇİN ÇABALIYOR

Rusya’nın ise Suriye denkleminde son süreçte ABD ile yakınlaşması dikkat çekiyor. Ülkenin güneyinde ABD-Rusya ittifakıyla ilan edilen ancak tam anlamıyla yerleşmeyen ateşkes süreci bunun göstergelerinden biri. Akdeniz Üsleri ve petrol-gaz havzalarında kontrol sağlamaya çalışan Rusya’nın acil bir ateşkese ihtiyaç duyduğu biliniyor. Şam kırsalındaki ateşkesi kontrol altına almak için kuşatma altındaki Doğu Guta bölgesi yakınlarına kadar ilerleyerek bölgede konuşlanan Rus askerler başkentin yanısıra Palmira bölgesinde de bulunuyor.

ABD, PKK DEVLETİ HAYALİ KURUYOR

Suriye’de PKK işgali altındaki kuzey bölgelerinde 11 askeri üs kuran ABD ise ‘siyasi çözüm’ tartışmalarıyla hızla federasyon sürecinin başlatılmasını amaçlıyor. Bu konuda Fransa’nın da desteğini alan ABD Suriye’nin kuzeyini PKK eliyle kontrol etmeyi amaçlıyor. PKK’ya adeta silah yağdıran ABD, Irak Kuzeyi’ni PKK eliyle kontrol etmeyi amaçlıyor. Böylece, bağımsızlık sürecini manüple etmeye çalıştığı Kuzey Irak ve Maliki Yönetimi’ne etkisiyle yönlendirdiği Irak’la birlikte Ortadoğu’da hakim olduğu alanı 500 bin kilometrekare’ye çıkarmayı amaçlıyor. Bu durum Münbiç’in Fırat kıyılarından Basra Körfezi’ne kadar ABD kontrolüne girmesi demek.

TÜRKİYE HANÇERİ ENGELLEMEK İSTİYOR

Türkiye ise tüm konsantrasyonunu Suriye’nin kuzeyinde PKK eliyle kurulmak istenen terör devleti projesini ortadan kaldırma üzere kurgulamış durumda. Fırat Kalkanı Harekatı sürecinde ve sonrasında Cerablus’tan Azez’e kadar olan bölgede 20’ya yakın askeri üs kuran TSK son süreçte çok daha fazla tank ve zırhlı aracı Suriye içine soktu. PKK’nın Fırat Kalkanı bölgesine yaptığı tacizlere angajman gereğince anında karşılık veren TSK’nın PKK açısından sembolik ve stratejik değeri olan Afrin’e operasyona hazırlanıyor.