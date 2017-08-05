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Lucescu'nun yardımcıları belli oldu

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Lucescu'nun yardımcıları belli oldu
Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Mircea Lucescu'nun yardımcıları belli oldu.
Lucescu'nun yardımcıları belli oldu Lucescu'nun yardımcıları belli oldu Lucescu'nun yardımcıları belli oldu

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun yardımcıları belli oldu. Tayfur Havutçu ile Levent Şahin 2 yıllık sözleşmeye imza atan Lucescu'nun yardımcılıklarını yapacak.

En son Adana Demirspor'u çalıştıran Tayfur Havutçu, Akdeniz ekibiyle 8 maça çıktı. Adana Demirspor, Tayfur Havutçu'yla çıktığı karşılaşmalarda 3 galibiyet alırken, sahadan 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle ayrılmıştı.

47 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş'ın Lucescu teknik direktörlüğünde kazandığı 100. yıl şampiyonluğunda, siyah beyazlı takımın kaptanlığını yapıyordu.

Fatih Terim döneminde de A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük görenvi yapan Levent Şahin, Adanaspor'u da çalıştırdı. Genç teknik adam Adanaspor'la 11 maça çıktı bu maçlarda takımının sahadan 7 kez yenilgiyle ayrılmasına engel olamadı.

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