05 Ağustos 2017 Cumartesi11 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:14Güneş 05:57Öğle 13:17İkindi 17:08Akşam 20:24Yatsı 21:59
    • 28°C Adana
    • 26°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 20°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 19°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 27°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 25°C Balıkesir
  • BIST: 108.545 1.30
  • Altın: 142,744 -1.13
  • Dolar: 3,5311 -0.20
  • Euro: 4,1518 -1.15

Erdoğan'dan kongre öncesi 4 uyarı

»
Erdoğan'dan kongre öncesi 4 uyarı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, il, ilçe ve belde kongreleri öncesinde teşkilatlara uyarılarda bulundu.
Erdoğan'dan kongre öncesi 4 uyarı Erdoğan'dan kongre öncesi 4 uyarı Erdoğan'dan kongre öncesi 4 uyarı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, il, ilçe ve belde kongreleri öncesinde teşkilata “El ele omuz omuza çalışmalıyız. Tek vücut halinde hareket ederek birlik ve beraberlik içinde büyük Türkiye hedefine ulaşacağımıza inancımız sonsuzdur” mesajı gönderdi. fCumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

EL ELE OMUZ OMUZA ÇALIŞMALIYIZ

“2001 yılında başladığımız kutlu yürüyüşümüz boyunca daima milletimizin gösterdiği istikamete ilerledik. Siyasetimizin merkezine insanımızı yerleştirdik. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışından asla vazgeçmedik. Şimdi yeni bir atılım dönemine başlıyoruz. 2023 hedeflerine daha sağlam adımlarla ulaşmak için yenilenmeli ve tazelenmeliyiz. Dün olduğu gibi yarın da el ele omuz omuza çalışmaya devam etmeliyiz. Tek vücut halinde hareket ederek birlik ve beraberlik içinde büyük Türkiye hedefine ulaşacağımıza inancımız sonsuzdur. 2019 seçimleri öncesi tüm Türkiye’de gerçekleştireceğimiz il, ilçe, belde kongreleri ile Kadın ve Gençlik Kolları’nın kongreleri milletimizle yeniden kucaklaşmamıza, yaptığımız hizmetleri anlatmamıza vesile olacaktır. Bu vesileyle AK Parti teşkilatları olarak hazırladığımız kurumsal kimliğimize uymanız ve bu kimlikle belirlenmiş ögelerin dışına çıkmamamız gerektiğini hatırlatırım.”

MÜZİK VE TANITIM FİLMLERİNE DİKKAT

Hazırlanan kılavuzda ise teşkilatın kongrelerde uyması gereken kurallar şu şekilde sıralandı:

“İl, ilçe ve belde kongrelerinde AK Parti kadrolarının bir takım ruhu ile hareket ettiği görülecek; yapılan tüm işler ve icraatlarla ilgili olumlu bir algılama sağlanacaktır. Partimizin farklı anlamlara yol açabilecek düşünceleri dile getirmemesi açısından verilecek mesajların tek bir ağızdan çıkmasına ve bu açıklamaları yapacak olanların partide yetkili kişiler olmasına dikkat edilmelidir. Parti adına medyaya yapılan açıklamaları önceden belirlenen bir yetkilinin yapması büyük önem taşımaktadır. Herhangi bir sanatçının parçası, AK Parti ile doğrudan ilişkili olmayan müziklerin dinlenmesi, reklam ve tanıtım filmlerinin gösterilmesi AK Parti’nin kurumsal kimliğini olumsuz yönde etkileyecektir."

PROMOSYONLARDA CİNSİYET VE YAŞ UYARISI

"İl, ilçe, belde kongreleri sırasında AK Parti teşkilatı kanaat önderleriyle sürekli iletişim halinde olmalıdır. Kanaat önderleriyle iletişim halinde olmak, hem o bölgedeki insanların beklentilerini daha iyi anlamaya yardımcı olacak hem de kanaat önderlerinin insanlardaki olumlu algısı AK Parti’nin icraatlarına olumlu geri dönüşler sağlayacaktır. Sosyal medya manipülasyona açık olduğundan teşkilatlar sosyal ve dijital medya mecralarını kullanırken polemiğe girmemeli, sorulan soruları cevapsız bırakmamalıdır. Kadınların kullandığı promosyonlar erkeklere, erkeklerin kullandıkları kadınlara, çocukların kullanacağı promosyonlar gençlere dağıtılmamalıdır."

"SAHNEDE SAMİMİ OLUN"

"Kongre esnasında tüm teşkilatın birlik ve beraberlik mesajı vermesi toplumun algısı için çok önemlidir. Bu yüzden yeni başkan ve eski başkanlar birlikte sahneye çıkmalı, tüm teşkilat samimi görüntü vermelidir.”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan'dan kongre öncesi 4 uyarıErdoğan'dan kongre öncesi 4 uyarıCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, il, ilçe ve belde kongreleri öncesinde teşkilatlara uyarılarda bulundu.
Başbakan'dan Türkiye tarihinde bir ilk olacak adımBaşbakan'dan Türkiye tarihinde bir ilk olacak adımBaşbakan Binali Yıldırım, Vietnam'ı ziyaret edecek ilk Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olacak.
Meclis yer altına çekilecek!Meclis yer altına çekilecek!TBMM Başkanı İsmail Kahraman, savaş, doğal afet, darbe ve nükleer saldırılara karşı yeni bir bina yapılacağını açıkladı.
Ak Parti Yozgat İl Başkanı Lekesiz: Aday olmayacağımAk Parti Yozgat İl Başkanı Lekesiz: Aday olmayacağımAk Parti Yozgat İl Başkanı Harun Lekesiz yeni dönem için İl Başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.
Erdoğan'ın 'metal yorgunluğu' uyarısı sonrası ilk ayrılık sinyaliErdoğan'ın 'metal yorgunluğu' uyarısı sonrası ilk ayrılık sinyaliAk Parti’de 2014 yılında atama ile göreve gelen Yozgat İl Başkanı Harun Lekesiz, Aralık ayında yapılacak seçimlerde aday olmayacak.
Erdoğan'ın 'yorgunluk' uyarısı ne anlama geliyor?Erdoğan'ın 'yorgunluk' uyarısı ne anlama geliyor?AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti teşkilatlarına yaptığı 'yorgun olanlar çekilsin' uyarısının, parti değerlerinden uzaklaşanlara yönelik olduğunu söyledi.
  • Çiçeklerini alıp HDP'ye desteğe koştular!02 Ağustos 2017 Çarşamba 14:42
  • YAŞ 2017'de tarihi değişiklikler02 Ağustos 2017 Çarşamba 13:42
  • Başbakan Yıldırım Anıtkabir'de Fatiha okudu02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:11
  • MHP'de Akşener istifası02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:47
  • Abdullah Gül'den Mehmet Görmez açıklaması02 Ağustos 2017 Çarşamba 10:48
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kesin talimat! Asla istemiyorum02 Ağustos 2017 Çarşamba 08:44
  • Erdoğan-Yıldırım görüşmesi 6 saat sürdü01 Ağustos 2017 Salı 23:42
  • MHP'de istifa depremi! Tam 410 kişi01 Ağustos 2017 Salı 13:37
  • HDP Diyarbakır'da rezil oldu! Halk ciddiye almadı01 Ağustos 2017 Salı 08:43
  • İzmir'de skandallar bitmiyor! Milyonluk zarar ve cinnet31 Temmuz 2017 Pazartesi 09:08
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri