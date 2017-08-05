05 Ağustos 2017 Cumartesi11 Zilkâde 1438
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Filistin'i imha planı için imza atıldı!

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Filistin'i imha planı için imza atıldı!
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Filistin yönetimine yardımları yasaklamayı öngören tasarıyı onayladı.
Filistin'i imha planı için imza atıldı! Filistin'i imha planı için imza atıldı! Filistin'i imha planı için imza atıldı!

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD’nin Filistin yönetimine sağladığı maddi yardımları askıya almayı öngören bir yasa tasarısını onayladı. Ancak tasarıya karşı çıkanlar maddi yardımların kesilmesinin, Filistin’de daha fazla yoksulluk ve istikrarsızlığa neden olabileceğini, bunun da şiddet olaylarını arttırabileceği yorumunu yapıyor.

MAHKUM VE ŞEHİT AİLELERİNE VERİLEN DESTEK KESİLECEK

Komiteden 4’e karşı 17 ‘evet’ oyu ile geçen yasa tasarısı, Filistin yönetiminin İsrail hapishanelerindeki mahkumlara ve İsrail güvenlik güçlerince şehit edilenlerin ailelerine yaptığı maddi yardımlar durdurulana kadar Filistin’e mali yardımların askıya alınmasını öngörüyor. Geçen yıl Tel Aviv’de bir Filistinli tarafından bıçaklanarak öldürülen 29 yaşındaki ABD’li öğrenci Taylor Force’un adının verildiği yasa tasarısında, diğer bağışçı ülkelere de Filistin’e yapılan yardımları kesme çağrısında bulunuluyor.

TASARININ YASALAŞMASI İÇİN KONGRE’DEN GEÇMESİ GEREK

Filistin yönetiminin ailelere yaptığı yardımlar aylık 3500 doları bulabiliyor. ABD’li Force’u öldüren saldırgan İsrail polisince öldürülmüştü. Ancak yasa gereği saldırganın ailesi aylık ücret almıştı. Komitenin 16 Cumhuriyetçi ve Demokrat üyesi ayrıca ABD’nin BM Büyükelçisi Nikki Haley’e bir mektup yazarak, diğer ülkelerin de benzer adımı atmaları için Haley’nin uluslararası arenada öncülük etmesini talep etti. Güney Carolina eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham ile Tennessee eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü Bob Corker tarafından hazırlanan tasarısının yasalaşması için Senato ve Temsilciler Meclisi Genel Kurullarından geçmesi gerekiyor. Corker teklifini, “Tasarı geçerse olacak olan, diğer insanların da benzer bir kaderi yaşamasını, yani masum bir kişinin, kendi hükümeti tarafından cinayete teşvik edilen bir kişi tarafından öldürülmesini engellemek” diye savundu.

2018 İÇİN 260 MİLYON DOLAR ÖNGÖRÜLDÜ

Filistin’in ABD Delegasyonu Temsilcisi Husam Zomlot ise tasarıyı ‘yanlış bilgi içeren ve zarar verici’ olarak niteledi. Yardımın 52 yıldır devam ettiğini hatırlatan Zomlot, “Bu program, İsrail’in haksız yere öldürdüğü veya tutukladığı ev geçindiren bireylerin ailelerine destek için var. Bu program insanımıza sağlamamız gereken sosyal ve güvenlik ihtiyaçlarına hizmet ediyor, çocuklara daha iyi bir gelecek garanti ediyor” dedi. ABD'nin 2018 bütçesinde Batı Şeria ve Gazze’de ekonomik kalkınma ve güvenlik için 260 milyon dolar mali yardım ayrılmıştı. 

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