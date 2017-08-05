Alman devi Merkel'in 'Türkiye' hayallerini yıktı!

Türkiye’nin rüzgar teknolojileri alanında tarihi adımı olan YEKA rüzgar yarışması dünya basınında geniş yankı buldu. Alman basın organı Deutsche Welle haberi "Alman hükümetinin Türkiye’ye yatırım yapılmaması çağrısı, dünya devi Siemens’i korkutmadı" spotu ile paylaştı

NEW YORK TIMES BERAT ALBAYRAK'TAN PAYLAŞTI

Alman basınının yanı sıra ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times da ihaleyi Siemens'in kazanmasını paylaştı. Almanya ile Türkiye arasındaki son dönemde gerilen ilişkilere atıfta bulunan gazete, ihale haberini Bakan Albayrak'ın "Sonuç, iki ülke ilişkilerine önemli katkıda bulunacak" sözü ile paylaştı.

DÜNYA BASININDA BÜYÜK YANKI BULDU

İhale sonucu dün gün boyunca dünyanın farklı ülkelerinde önemli basın kuruluşları tarafından da paylaşıldı. Japonya'nın en önemli ekonomi gazetelerinden Nihon Keizai Shimbun ihale sonucunu, "Türkiye'nin dün tamamı 1 milyon kilovat gücündeki rüzgar enerjisi santrali yapım ve işletme projesi ihalesinde Alman Siemens'in liderlik ettiği konsorsiyumun en düşük teklifi vererek ihaleyi kazandığını açıkladı. Siemens, Türkiye içinde yeni türbin tesisi kuracak. Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak anlaşmayı 'İki ülke arasındaki ilişkilerin önemine hizmet eden bir proje' olarak yorumlayarak anlaşmanın Almanya ile ilişkilere katkı sağlayacağını belirtti" ifadeleri ile Japon kamuoyuna yansıttı.

AJANSLAR SON DAKİKA GEÇTİ

Londra merkezli Reuters haber ajansı da haberi tüm dünyadaki abonelerine, "Türkiye, NATO müttefiki ile arasında genişleyen diplomatik ihtilafı ayrı tuttuğunun işareti olarak 1 milyar dolarlık rüzgar enerjisi projesinde Alman Siemens'i seçti" ifadeleri ile duyurdu. Reuters da, Albayrak'ın sonucun iki ülke arasındaki ilişkilere önemli bir katkı sağlayacağına ilişkin değerlendirmesine vurgu yaptı.

FİYATLAR ABD'DEN UCUZ

YEKA ihalesini kazanan konsorsiyumun bir ayağının da Almanya'nın küresel anlamdaki en büyük firmalarından Siemens’in olduğuna dikkati çeken Kumbaroğlu, şöyle devam etti:

''ABD Enerji Bilgi İdaresi EIA, ABD'de 2022 yılında devreye girecek bir rüzgar türbininin üretim maliyetinin 4.3-7.6 cent/kWh aralığında olacağı beklentisini açıkladı. Ağırlıklı ortalaması 5.6 cent/kWh. ABD'de rüzgar enerjisine yönelik vergi istisnası dikkate alındığında bu aralık 3.2-6.4 cent/kWh.

Bunlar üreticiye olan maliyet rakamları. Bu rakamları Türkiye’deki ihale sonucu ortaya çıkan 3.48 cent/kWh fiyatıyla karşılaştırdığımızda Türkiye’de rüzgar enerjisinin ABD’den ucuz olacağını söyleyebiliriz. Bu ekonomik realite Türkiye’deki rüzgar türbini üretimine uluslararası ilgiyi de beraberinde getirecektir.''