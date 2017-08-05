05 Ağustos 2017 Cumartesi11 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:14Güneş 05:57Öğle 13:17İkindi 17:08Akşam 20:24Yatsı 21:59
    • 29°C Adana
    • 28°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 26°C Ağrı
    • 25°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 108.545 1.30
  • Altın: 143,005 -0.95
  • Dolar: 3,5311 -0.20
  • Euro: 4,1518 -1.15

TRT'den 'FETÖ'cü akademisyen' açıklaması

»
FETÖ firarisi olduğu belirtilen eski Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Osman Eğri'nin TRT Diyanet’in önceki akşam yayınlanan bir programında konuşması tepki çekti.
TRT'den 'FETÖ'cü akademisyen' açıklaması
TRT'den 'FETÖ'cü akademisyen' açıklaması TRT'den 'FETÖ'cü akademisyen' açıklaması TRT'den 'FETÖ'cü akademisyen' açıklaması

TRT Diyanet kanalında “Yedi Veli Yedi Fetih” adlı programda her hafta farklı konuklar yer alıyor. Önceki akşamki programda ise FETÖ firarisi olduğu belirtilen eski Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Osman Eğri konuk olarak izlettirildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından KHK ile ihraç edildiği belirtilen Osman Eğri’nin eski programına TRT'nin yer verilmesi sosyal medyada tepki çekti.

Bunu üzerine TRT’den açıklama geldi.

Açıklamada, eski kayıtların gözden geçirildiği, Osman Eğri’nin 17-25 Aralık sürecinden önce konuk olduğu anlatıldı.

TRT'den yapılan açıklama şöyle:

y0sd7_1501915625_8999.jpg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Avrupa'da 'şeytan' alarmı!Avrupa'da 'şeytan' alarmı!Avrupa’nın güneyi ‘Lucifer’ (Şeytan) adı verilen sıcak hava dalgası nedeniyle kavruluyor. Birçok güney Avrupa ülkesinde hava sıcaklıkları 40 derecenin üstüne çıktı.
Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı!Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı!Amasya Merzifon'da bu sabah saatlerinde şarampole yuvarlanan otobüste ilk belirlemelere göre en az 5 can kaybı var. Anadolu Ajansı, 40 yolcunun yaralandığını bildiriyor.
Büyükada ajanından örgüte 137 telefon!Büyükada ajanından örgüte 137 telefon!Büyükada’da ajanların kaos toplantısına katılan tutuklu Acu’nun ByLock’çular ve PKK’lılarla 137 kez telefonda konuştuğu tespit edildi.
Korkunç kaza! Diri diri yanarak öldüler...Korkunç kaza! Diri diri yanarak öldüler...Bir otomobilin kapalı yoldaki asfalt serme makinesine çarpmasıyla feci görüntüler ortaya çıktı. Alev topuna dönen araçta ölen üç kişinin kimliği belirlenemedi.
Bir anda yola gömüldü! Yer: İstanbulBir anda yola gömüldü! Yer: İstanbulMaltepe Küçükyalı'da asfaltlama çalışması yapan kamyon, yola asfalt döktüğü sırada çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle kamyonun arka bölümü oluşan çukura gömüldü.
Şizofreni ilacını FETÖ engelledi!Şizofreni ilacını FETÖ engelledi!Şizofreni tedavisi ilacına patent alan Prof. Dr. Uzbay, casusluk davasından hapse girdi. Aylarca tutuklu kaldı. Uzbay, “Beni hapse atan savcılar şu anda FETÖ’den içerideler” dedi
  • Engellinin evini basıp, parasını çaldılar!05 Ağustos 2017 Cumartesi 09:00
  • Bafa Gölü son nefesini veriyor!05 Ağustos 2017 Cumartesi 08:57
  • Anayasa Mahkemesi'nden OHAL kararı04 Ağustos 2017 Cuma 20:37
  • Darbeci komutandan o soruya şoke eden cevap04 Ağustos 2017 Cuma 20:36
  • Akın Öztürk: Darbe girişimini onlar yaptı04 Ağustos 2017 Cuma 20:32
  • Valilik uyardı! Müeyyideler uygulanacak04 Ağustos 2017 Cuma 20:30
  • Karaman'da korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar04 Ağustos 2017 Cuma 20:24
  • 'Müzisyen kadına polis dayağı' haberine açıklama!04 Ağustos 2017 Cuma 17:40
  • Karatay'ın belalısı yine ortaya çıktı04 Ağustos 2017 Cuma 17:20
  • Adana'da bir garip olay! Yaşadığı ölünce anlaşıldı04 Ağustos 2017 Cuma 17:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri