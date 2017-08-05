05 Ağustos 2017 Cumartesi11 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:14Güneş 05:57Öğle 13:17İkindi 17:08Akşam 20:24Yatsı 21:59
    • 32°C Adana
    • 33°C Adıyaman
    • 23°C Afyon
    • 33°C Ağrı
    • 28°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 27°C Artvin
    • 29°C Aydın
    • 28°C Balıkesir
  • BIST: 108.545 1.30
  • Altın: 143,005 -0.95
  • Dolar: 3,5311 -0.20
  • Euro: 4,1518 -1.15

O polis açığa alındı

»
O polis açığa alındı
Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde sakal uzatıp başında sarıkla dolaşan polis memuru Kuraner Erbaş, kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı davrandığı gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı.
O polis açığa alındı O polis açığa alındı O polis açığa alındı

Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Kuraner Erbaş'ın bir süredir sarık takıp, cübbe giymesi ve sakallarını uzatması nedeniyle amirleri, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için kontrolünün yapılması amacıyla, Çanakkale'ye gönderilmesini kararlaştırdı. Kuraner Erbaş, kendisinin kullandığı resmi ekip otosuyla, yanında başka bir polis memuru bulunduğu halde görev bahanesiyle Çanakkale'ye gönderildi.

155 POLİS İMDAT'A İHBAR EDİLDİ

Yolda uzun sakalı ve sarığıyla dikkati çeken Kuraner Erbaş'ı, resmi polis otosunu kullanırken gören bir vatandaş, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayıp, ihbarda bulundu. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolda Kuraner Erbaş'ın içinde bulunduğu ekip otosunu durdurdu. Kimlik kontrolü sonucu Kuraner Erbaş'ın polis memuru olduğu anlaşıldı. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili Bayramiç Kaymakamlığı'nı bilgilendirdi.

KAYMAKAM AÇIĞA ALDI 

Bayramiç Kaymakamı Ramazan Kendüzler, hakkında bir süre önce soruşturma başlatılan polis memuru Kuraner Erbaş'ı, açığa aldı. Kendüzler, polis memurunun akli dengesinin yerinde olup olmadığını belirlenmesi için Çanakkale'ye adli kontrole götürülürken bu olayın yaşandığını doğruladı. Polis Kuraner Erbaş da Facebook'taki sayfasında, açığa alınmasını "Kılık Kıyafet Yönetmeliği'ne aykırı davranmak suçundan açığa alınmış bulunuyorum. İlanen duyurulur" paylaşımında bulundu. Cübbe giyip sarık takan, sakal uzatan polis memuru Kuraner Erbaş'ın 5 ay önce İstanbul'dan Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne tayin olduğu ve burada MOBESE sistemini takip görevinin verildiği öğrenildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
O polis açığa alındıO polis açığa alındıÇanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde sakal uzatıp başında sarıkla dolaşan polis memuru Kuraner Erbaş, kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı davrandığı gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı.
Defne Samyeli'nin yeni işi belli oldu!Defne Samyeli'nin yeni işi belli oldu!Spikerlikten oyunculuğa terfi eden Defne Samyeli şimdi de müzik işine giriyor. Samyeli, albüm hazırlığında...
'SÖZ' dizisinde beklenmedik ayrılık'SÖZ' dizisinde beklenmedik ayrılıkÖzel bir kanal Özel Kuvvet Timi'nin hikayesinin anlatıldığı ‘SÖZ’ dizisinde şok bir ayrılık yaşandı.
Tüm kent onu arıyordu! Cesedi bulunduTüm kent onu arıyordu! Cesedi bulundu19 yaşındaki gencin cesedi mağarada kayalıklar arasına sıkışmış halde bulundu.
İbrahim Tatlıses'in ilk eşi hacca gittiİbrahim Tatlıses'in ilk eşi hacca gittiİbrahim Tatlıses'in ilk eşi, aynı zamanda oğlu Ahmet ile kızları Gülden ve Gülşen'in de anneleri olan Adalet Tatlı Hacca gitti.
Bir haftadır cenazesini teslim alamıyor!Bir haftadır cenazesini teslim alamıyor!Avusturya'dan Aksaray'a gelirken yolculuk esnasında Yunanistan'da yolda kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Halil Çelebi'nin cenazesi bir haftadır ailelerine teslim edilmedi.
  • Necati Şaşmaz: O karakteri oynamak yürek ister!04 Ağustos 2017 Cuma 11:00
  • Öyle bir şey yaptı ki! Talep yağıyor04 Ağustos 2017 Cuma 10:58
  • 'Cadı' diye linç ettiler!04 Ağustos 2017 Cuma 10:57
  • Böyle başarı hikayesi görülmedi!04 Ağustos 2017 Cuma 10:56
  • Jandarma’yı ayağa kaldıran komutan!04 Ağustos 2017 Cuma 10:55
  • 45 derece sıcakta gözlerini bile kırpmadılar04 Ağustos 2017 Cuma 10:54
  • Türkiye onu konuşuyordu!! Koruma altına alındı04 Ağustos 2017 Cuma 10:53
  • Bu nasıl dernek? Rezaleti polis ortaya çıkardı04 Ağustos 2017 Cuma 10:44
  • Gökyüzünden para yağdı!03 Ağustos 2017 Perşembe 15:07
  • Karaman'dan çok sert uyarı03 Ağustos 2017 Perşembe 14:46
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri