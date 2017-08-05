05 Ağustos 2017 Cumartesi11 Zilkâde 1438
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İnanılmaz ihmal! Mehmet bebek böyle öldü...

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İki aylık Mehmet Gökalp Demir, ameliyata alınacağı gün hastanenin jeneratörü bozuldu, ameliyat pazartesi gününe ertelendi. Ancak Mehmet bebek, ameliyata bile giremeden öldü
İnanılmaz ihmal! Mehmet bebek böyle öldü...
İnanılmaz ihmal! Mehmet bebek böyle öldü... İnanılmaz ihmal! Mehmet bebek böyle öldü... İnanılmaz ihmal! Mehmet bebek böyle öldü...

İzmir'de kalp rahatsızlığı olan iki aylık Mehmet Gökalp Demir, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yeni Asır gazetesinden Ceylan torlak'ın haberine göre hastanede minik Mehmet'in kalbinin bir odacığının gelişmediği, temiz ve kirli kanın karıştığı, bu nedenle acilen ameliyata alınması gerektiği ifade edildi. Ancak hastanedeki jeneratörün bozuk olması nedeniyle ameliyat zamanında yapılamayınca Mehmet bebek hayata gözlerini yumdu. Baba Mehmet Demir, olayla ilgili suç duyurusunda bulunurken, Sağlık Bakanlığı olayı tüm detaylarıyla araştırıp, bebeğin ölümünde bir ihmal olup olmadığını inceliyor.

BEBEK MUTLULUĞU

Kuyumculuk yapan 32 yaşındaki Mehmet Demir ve 7 yıllık eşi ev hanımı 29 yaşındaki Aydan Nur Demir iki ay önce oğulları Mehmet Gökalp'i kucaklarını almanın mutluluğunu yaşadı. Demir ailesi, 30 Mayıs 2017'de rahatsızlanan iki aylık bebeklerini ilk olarak Buca KadınDoğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Mehmet bebek tedavisi için daha sonra Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mehmet bebeğin durumu kötüleşince yoğun bakıma alındı. Yapılan kontrollerde bebeğin kalbinin bir odacığının gelişmediği, bu nedenle kirli ve temiz kanın karıştığı tespit edildi. 1 Haziran Perşembe günü bebeğe anjiyo yapıldı. 2 Haziran Cuma günü de acilen ameliyata alınması gerektiği ifade edildi. Mehmet bebek, ameliyata alınmak üzere tekrar yoğun bakıma yatırıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ailenin iddiasına göre hastanedeki jeneratör arızalı olduğu için ameliyat cuma günü yapılamadı ve 5 Haziran Pazartesi gününe kaldı.

Pazartesi günü baba Mehmet Demir'i arayan hastane yetkilileri sabah 08.00 sıralarında bebeğin kalbinin durduğunu sonra yeniden çalıştırıldığını ancak 09.00 sırlarında yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini söyledi.
Demir ailesi acı haberi alınca büyük bir şok yaşadı. Baba Mehmet Demir bebeklerinin ölümünde hastanenin ihmali bulunduğu iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

DAHA DİKKATLİ OLSUNLAR

Jeneratör arızası nedeniyle bebeklerini kaybettiklerini söyleyen baba Mehmet Demir, "Jeneratör bozuk olduğu için doktorlar ameliyatta olası bir elektrik kesintisini göze alamadılar. Bu nedenle ameliyat zamanında yapılamadı. Ben çocuğumu kaybettim. Hukuk mücadelesi başlattım. Bu mücadelem çocuğumu geri getirmez ama bundan sonra daha dikkatli olurlar.

Başka anne babaların bizim gibi evlat acısı yaşamasını istemiyorum. Jeneratör çalışıyor olsaydı ve ameliyat zamanında yapılsaydı çocuğumuz şu an yaşıyordu" diye konuştu.

"BUNLAR ESKİ TÜRKİYE'DE KALDI"

Demir ailesinin avukatı Ahmed Atılgan, "Bu bir dram. Eski Türkiye'de kaldığını düşündüğümüz bu trajedi, bir daha yaşanmasın diye müvekkil adına bu olayın peşini bırakmayacağız. Nitekim ağır bir ihmal var, iş bilmezlik mevcut. Hatta öyle ki müvekkilin bebeğinin vefatı, hastane doktorları tarafından buzdolabının bozulması olayına benzetilmiştir. Soruşturmaya zarar vermemesi açısından isim belirtmemekle birlikte bu kişi ve kişiler hakkında ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

"İHMALİ OLANLAR BELİRLENSİN"

Jeneratör arızası nedeniyle ameliyatın yapılamadığını öğrenince çocuğunu hastaneden çıkarmak istediğini anlatan baba Mehmet Demir, "Çıkaramayacağım ancak başka bir hastaneye sevkin hastane vasıtasıyla yapılabileceği söylendi" dedi. Bu nedenle çocuğunu çıkaramadığını söyleyen Demir, "Bunun üzerine hastanenin başhekim yardımcısı Op. Dr. H.E'nin yanına gittim. Cuma olması gereken ameliyatın neden yapılmadığını, jeneratörün 3 gündür neden bozuk olduğunu sordum. Buna karşın Başhekim Yard. H.E. jeneratörün cuma akşamı yapıldığını söyledi. Ben de 'yapıldıysa neden ameliyata alınmadı' diye sordum. Bunun üzerine sadece aciliyet olması durumunda bu tip ameliyatların hafta sonu yapılabileceği ifade etti. Bu duruma bir anlam veremedim. Çocuğumun ölümünde ihmali olanlar belirlensin ve cezalandırılsın" dedi.

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