05 Ağustos 2017 Cumartesi11 Zilkâde 1438
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Askere saldırı hazırlığındaki PKK'lılar şoka girdi

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Şırnak'ın Uludere ilçesinde üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu, topçu atışlarıyla etkisiz hale getirildi.
Askere saldırı hazırlığındaki PKK'lılar şoka girdi
Askere saldırı hazırlığındaki PKK'lılar şoka girdi Askere saldırı hazırlığındaki PKK'lılar şoka girdi Askere saldırı hazırlığındaki PKK'lılar şoka girdi

Genelkurmay Başkanlığından dünkü yurt içi olaylara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Şırnak'ın Uludere ilçesinde hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 terörist topçu atışlarıyla etkisiz hale getirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gerçekleştirilen arazi aramalarında bir el yapımı patlayıcı, Van'ın Çaldıran ilçesinde de bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde arazi aramasında 42 kilogram kalsiyum karbonat karışımı yanıcı ve patlayıcı madde ele geçirildi.

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