05 Ağustos 2017 Cumartesi11 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:14Güneş 05:57Öğle 13:17İkindi 17:08Akşam 20:24Yatsı 21:59
    • 33°C Adana
    • 33°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 34°C Ağrı
    • 30°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 28°C Artvin
    • 33°C Aydın
    • 31°C Balıkesir
  • BIST: 108.545 1.30
  • Altın: 143,005 -0.95
  • Dolar: 3,5311 -0.20
  • Euro: 4,1518 -1.15

Yapımcı konuştu: Bize aptal, salak deyin ama...

»
FETÖ'nün "Barış Köprüleri" adlı kitabe yer veren Çocuklar Duymasın adlı dizinin yapımcısı Birol Güven, "Bize aptal, salak deyin ama FETÖ'cü demeyin." diye yalvardı.
Yapımcı konuştu: Bize aptal, salak deyin ama...
Yapımcı konuştu: Bize aptal, salak deyin ama... Yapımcı konuştu: Bize aptal, salak deyin ama... Yapımcı konuştu: Bize aptal, salak deyin ama...

FETÖ skandalı ile gündeme gelen 'Çocuklar Duymasın' dizisinin yapımcısı Birol Güven, bir sahnede Fetullah Gülen'in kitabının kullanılması sonrası dizi hakkında yapılan eleştirilere yazılı açıklamayla cevap verdi. Açıklamasında, "Bize her şey deyin ama FETÖ'cü demeyin." dedi.

RTÜK CEZA KESTİ, SAVCI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yıllar sonra tekrar televizyon ekranlarına tekrar dönen 'Çocuklar Duymasın' dizisinde, bir bölümünde Fetullah Gülen'in yurt dışında açtığı okulları konu alan bir kitabı görülmüştü. Büyük tepki alan sahneden sonra dizinin yapımcısı Güven özür dilemiş,İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dizi hakkında FETÖ soruşturması başlatılmıştı.

Ayrıca RTÜK de Kanal D'ye ağır bir maddi ceza kesmişti.

BİROL GÜVEN'DEN YENİ AÇIKLAMA

Dizinin yapımcısı Birol Güven, akşam saatlerinde sosyal medyadan yeni bir açıklama yayınladı.

Güven açıklamasında şunları söyledi:

Biz bütün bunları haketmiyoruz. Bana ve ekip arkadaşlarıma istediğinizi söyleyin, aptal deyin, salak deyin, cahil deyin ama FETÖ'cü demeyin. Çocuklar Duymasın siz 15 yıldır nasıl biliyorsanız hala öyle. Dizimizi beğenmeyin, aşağılayın, eleştirin, seyretmeyin ama bizim vatanseverliğimizden şüphe etmeyin.

BİR DE VİDEO YAYINLADI

Birol Güven, açıklamasını desteklemek için, eski bölümlerden bir de kısa bir parça yayınladı. Çocuklar Duymasın ailesinin yemek masasında seyirciye "Çanakkale ruhu" aşılamaya çalıştığı bölüme Güven "Çanakkale Şehitleri Anısına" notu düştü. Videonun ise, bugün yüklendiği görüldü.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yapımcı konuştu: Bize aptal, salak deyin ama...Yapımcı konuştu: Bize aptal, salak deyin ama...FETÖ'nün "Barış Köprüleri" adlı kitabe yer veren Çocuklar Duymasın adlı dizinin yapımcısı Birol Güven, "Bize aptal, salak deyin ama FETÖ'cü demeyin." diye yalvardı.
İşte günün gazete manşetleriİşte günün gazete manşetleriİşte günün gazete manşetleri
Müftülere nikah yetkisine şaşırtan destek!Müftülere nikah yetkisine şaşırtan destek!Müftülere resmi nikah kıyma yetkisi tartışılırken Cumhuriyet gazetesi yazarı Nuray Mert, ilginç bir çıkış yaptı.
Diyanet, Türkiye’nin önünü açacak tarihî rolünü oynamalı…Diyanet, Türkiye’nin önünü açacak tarihî rolünü oynamalı…Tam da küre ölçeğinde yaşanan anlam krizinin her şeyi izâfîleştirdiği, anlamsızlaştırdığı ve bitirdiği; bütün dünyada değerlerin yerle bir olduğu, sosyal yapıların çatırdağı, ailenin bittiği; dinin hayattan çekildiği; futbol, müzik, medya, kısacası, kültü
Nedir Bu “Yobazlardan” Çektiğimiz?Nedir Bu “Yobazlardan” Çektiğimiz?Bir türlü atamıyoruz şu aşağılık duygusunu? İçimizdeki ezilmişlik yüzünden ele yükleneceğimize kendimize yükleniyoruz hep. Taviz verdikçe de daha çok eziliyoruz. Allah kahretsin, bizi paramparça eden bir duygudur bu. Kardeşim, doğru neyse onu söyle, onu y
O sadece "Türk bayrağı" değil! Bu bilgiler kaçmaz..O sadece "Türk bayrağı" değil! Bu bilgiler kaçmaz..O sadece "Türk bayrağı" değil! Bu bilgiler kaçmaz..
  • Bugün okunması tavsiye edilen dualar04 Ağustos 2017 Cuma 09:00
  • İşte günün gazete manşetleri04 Ağustos 2017 Cuma 07:00
  • AK Parti ve lideri Erdoğan’a çok çirkin tuzak03 Ağustos 2017 Perşembe 14:00
  • İşte günün gazete manşetleri03 Ağustos 2017 Perşembe 07:00
  • Bu fotoğraftan rahatsız oldular!02 Ağustos 2017 Çarşamba 14:56
  • Sırıtık Sırrı’nın zekâtı!02 Ağustos 2017 Çarşamba 10:22
  • Her satırı çok önemli tespitler02 Ağustos 2017 Çarşamba 09:30
  • Kovadaki kafa cinayetinde şoke eden ifadeler02 Ağustos 2017 Çarşamba 08:56
  • İşte günün gazete manşetleri02 Ağustos 2017 Çarşamba 07:00
  • Hakan Fidan'ı istifaya davet etti!01 Ağustos 2017 Salı 15:32
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri