05 Ağustos 2017 Cumartesi11 Zilkâde 1438
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2 drone’lu 80 kişilik ekiple dağ taş aranıyor

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Mersin’in Silifke İlçesi’ne bağlı Narlıkuyu’da yaklaşık 1 ay önce esrarengiz şekilde kayıplara karışan Hollandalı 22 yaşındaki Joey Hoffman dağ taş aranıyor.
2 drone’lu 80 kişilik ekiple dağ taş aranıyor
2 drone’lu 80 kişilik ekiple dağ taş aranıyor 2 drone’lu 80 kişilik ekiple dağ taş aranıyor 2 drone’lu 80 kişilik ekiple dağ taş aranıyor

Hollandalı sigortacı Joey Hoffman, Hollandalı arkadaşı 34 yaşındaki Björn Breukers ve Tarsuslu eşi 26 yaşındaki Derya Ün Breukers ile birlikte 8 Temmuz’da balığı, denizi ve kahvaltı mekanlarıyla ünlü Narlıkuyu’ya arazi satın alıp bir süre de tatil yapmak üzere kamp yeri aradı. Bölgede dağlık alanda arazi bakan 3 arkadaştan, Derya ile eşi Björn Breukers iddiaya göre ayrılıp geldikleri yoldan geri dönüşe geçti. Hoffman ise, "Ben tırmanamam, aşağı yola doğru gideceğim" diyerek ayrıldı. O günden sonra da izine rastlanılmadı.

Hollandalı Hoffman’ın kayıp olmasından sonra ailesinin kayıp başvurusu üzerine Jandarma ve polis bünyesinde yoğun arama çalışmaları yapıldı. Ancak, bu güne kadar yapılan çalışmalardan bir sonuç alınamadı. Esrarengiz kayıp olayı ile ilgili bu güne kadar bölgede yaşayan köylülerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 60 kişinin ifadesine başvuruldu. Bu arada olayla Björn Breukers ve Türk eşi Derya Ün Breukers’un da ifadesi alındı. Çift, arazi bakarken Hoffman’dan ayrıldıklarını ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını ileri sürdü.

Bu sırada olayla ilgili anlatımları sırasında uyuşturucu da kullandıklarını itiraf eden çift, uyuşturucu suçundan mahkemeye sevk edildi. Çift, denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı ayrıca yurt dışı yasağı da kondu.

80 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

Hollanda hükümeti ve basınının da yakından takip ettiği Joey Hoffman’ın bulunması için polis, jandarma, afad Mersin ve Adana’dan gelenlerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 80 kişilik ekip sabahın erken saatlerinde bölgeye geldi. Narlıkuyu Çoruk mevkiinde toplanan ekipler, planlama yapıp buradan bölgeye dağıldı. Jandarma iz takip köpeği Boza ile polisin arama köpekleri de çalışmaları katıldı. 2 drone ile de havadan arama tarama çalışması yapıldı. Bölgenin dik yamaç, kayalık ve ağaçlık olması, hissedilen hava sıcaklığının 40 derecelere kadar çıkması arama kurtarma çalışmasını olumsuz yönde etkiledi.

Arama kurtarma çalışmalarını koordine eden Silifke Emniyet Müdürü Murat Esentürk, Türk ve Hollandalı basın mensuplarına çalışma yöntemi konusunda kısa bilgiler vererek uyarılarda bulundu.

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