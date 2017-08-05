İran ile Rusya'dan flaş karar! Anlaştılar

ABD'nin yeni yaptırımlarının ardından Rusya ve İran'ın askeri ve teknik işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştığı belirtildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin'in ofisinden bir kaynak, Rusya ve İran'ın ABDyönetiminin kendilerine yönelik yeni yaptırım kararı ardından askeri ve teknik işbirliğini güçlendirme kararı verdiğini söyledi.

SİLAH ANLAŞMASI GÖRÜŞÜLECEK

İsmini vermek istemeyen kaynağın anlattığına göre, Rogozin bugün ziyaret edeceği Tahran'da İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan ile yeni silah anlaşmalarını görüşecek.

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Rogozin'in Tahran ziyareti, mayısta bir dönem için daha İran Cumhurbaşkanı seçilen Hasan Ruhani'nin görevine başlama törenine denk gelecek.

ABD'NİN YAPTIRIMLARI

Trump, ABD Kongresi'nden veto edemeyeceği bir oy çoğunluğuyla geçen Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım tasarısını bu hafta onaylamıştı.

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, ülkesinin ABD'de Kasım 2016'da düzenlenen başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiası nedeniyle alınan yaptırım kararını, "topyekun ticari savaş ilanı" olarak nitelemişti.

İranlı yetkililerse onaylanan yaptırım tasarısının 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayı ihlal ettiğini ve bu kararı uygun yanıtın verileceğini açıklamıştı.