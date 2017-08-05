35 yaşındaki Kızılay Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüoğlu, AFAD'ın yeni Başkanı oldu. Mehmet Halis Bilden'in yerine göreve atanan Güllüoğlu'nun, Kızılay'daki görevinden ayrılarak çalışanlarla vedalaştığı ve pazartesi günü yeni görevine başlayacağı öğrenildi.
05 Ağustos 2017 Cumartesi11 Zilkâde 1438
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Yeni AFAD Başkanı, Güllüoğlu oldu
Kabine revizyonunun ardından Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'a bağlanan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) sürpriz bir değişikliğe gidildi.
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