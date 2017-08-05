CHP’den kovulan Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Meral Akşener’in kuracağı yeni partiye katılacağı iddialarını yalanladı. İddiaların ardından 'Akeşener'e başarılar dilerim ama ben CHP'liyim partime dönmek istiyorum' açıklamasında bulundu.
05 Ağustos 2017 Cumartesi11 Zilkâde 1438
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CHP'den kovulan Nazlıaka'dan 'Akşener' açıklaması
CHP'den kovulan Aylin Nazlıaka, Meral Akşener’in kuracağı yeni partiye katılacağı iddialarını yalanladı.
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