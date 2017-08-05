05 Ağustos 2017 Cumartesi11 Zilkâde 1438
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Türkiye'ye gitmeyin ben sizin yerinize giderim!

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Alman medyasında Türkiye karşıtı haberler yayınlanmaya devam ederken, Bild'in genel yayın yönetmeni Kai Diekmann Bodrum'da tatil yapıyor.
Türkiye'ye gitmeyin ben sizin yerinize giderim!
Türkiye'ye gitmeyin ben sizin yerinize giderim! Türkiye'ye gitmeyin ben sizin yerinize giderim! Türkiye'ye gitmeyin ben sizin yerinize giderim!

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye karşı yayınladığı seyahat uyarısı ve Alman medyasının Türkiye karşıtı haberlerine karşın, Türkiye Alman turistler için popüler tatil adreslerinden biri olmayı sürdürüyor.

Bu yaz tatil için Türkiye'yi tercih eden Alman vatandaşlarından biri de ünlü Bild gazetesinin genel yayın yönetmeni Kai Diekmann oldu. Diekmann, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tatilini Bodrum'da geçirdiğini duyurdu.

Gazete son dönemde iki ülke arasında yaşanan krizlerde Türkiye karşıtı haberleriyle dikkat çekmişti. Almanya Dışişleri Bakanlığı, bir süre önce vatandaşları için bir seyahat uyarısı yayınlamış ve uyarıda Türkiye'ye gitmeleri durumunda vatandaşlarına 'tutuklanmama garantisi' veremeyeceklerini belirtmişti.

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10 BİN EK KOLTUK

Öte yandan ünlü Alman turizm şirketi Thomas Cook'un rakamlarına göre Türkiye, Alman turistler arasındaki popülaritesini koruyor. Şirket yöneticilerinden Theite Kramer, Türkiye'nin 2017 yazı için en popüler üçüncü destinasyon olduğunu, Haziran ayında ise en popüler destinasyon olduğunu belirtiyor.

Yılın ilk aylarında Alman turistlerin Türkiye'ye olan ilgilerinin düşük olduğu belirtilirken son günlerde Türkiye'ye yapılan rezervasyonlarda belirgin bir artış olduğu ve rakamların geçtiğimizin yılın aynı periyoduna oranla daha yüksek olduğu ifade ediliyor.

Türkiye'ye yönelik 'son dakika trendini' doğrulayan Öger Tour yetkilileri ise Eylül ve Ekim ayları için 10 bin ek uçak biletini satışa çıkardıklarını açıkladı.

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