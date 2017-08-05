Esad'ın bombasıyla yanan Hiba ile annesinin hasreti İstanbul Dudullu'daki otobüs terminalinde son buldu.

Suriye'nin İdlib kentinde evlerine düşen bomba sonucu elleri ile yüzü yanan ve tedavi görmek için geldiği Türkiye'de 8 aydır anne ve kardeş hasreti çeken 8 yaşındaki Hiba Mekzum'un özlemi, Cumhurbaşkanlığı ve hayırseverlerin desteğiyle giderildi.

AĞLADILAR, AĞLATTILAR

Hiba Mekzum, babası Muhammed Mekzum ve aileye destek veren hayırseverlerle, annesi Diyya Kadik, erkek kardeşi Faysal ve Merva'yı İstanbul Dudullu'daki otobüs terminalinde karşıladı. Aile üyeleri uzun süre birbirlerine sarılarak hasret giderirken, aileye destek veren hayırseverler de sevinç gözyaşı döktü.

[Küçük Hiba, annesi ve kardeşlerine kavuştu]

Suriye'de ayakkabıcılık yapan Muhammed Mekzum, AA muhabirine, büyük sevinç yaşadıklarını dile getirdi.

ERDOĞAN VE TÜRKİYE'YE DUA

Hayırseverlere teşekkür eden Mekzum, "Geçen yıl Aralık ayının 12. günü Rus uçakları çok bomba attılar. İş yerimdeydim. Eve geldiğimde 5 yaşındaki Ahmed ve 3 aylık kızım Aişe'yi orada kaybettim. 8 yaşındaki Hiba ve 10 yaşındaki Merva yandı. Evimiz yaşanmaz hale geldi. Suriye'deki hastaneler bir şey yapamadı. 'İstanbul'a geçin belki orada size yardımcı olabilirler' dediler. Hastane için Suriye'den Türkiye'ye geçtik. Elhamdülillah burada plastik cerrah Prof. Dr. Ethem Güneren bize çok yardımcı oluyor. İnşallah Hiba daha iyi olacak. 8 ay kadar oldu ailemizi görmeyeli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum ve ona selam gönderiyorum. Allah onun İslam ümmeti için ve Türkler için başarısını büyütsün."ifadelerini kullandı.

Anne Diyya Kadik ise "Türkiye bize çok büyük bir şans verdi. Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bize çok yardım etti" diye konuştu.