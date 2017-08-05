Hırsızlık için girdiği evin yatak odasında uyudu

Adana'da uyuşturucu bağımlısı bir hırsız, girdiği evin yatak odasında uyuyakalınca ev sahibi tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tırmanarak 2'inci kattaki evin yatak odasına giren Kadir Y, odada bulunan çantayı ve askıdaki pantolonu karıştırmaya başladı.



Bir süre burada değerli eşya arayan hırsız, eve girmeden önce uyuşturucu aldığı için yatağa oturunca burada sızdı kaldı.



Bu sırada salonda uyuyan ev sahibi, A.Ç. odada ses duyunca yatak odasına yaklaşıp kapıdan içeriyi dinleyip ses kesildikten sonra içeri girdi.



Ev sahibi A.Ç. yatak odasına girdiğinde birini yatağında uyurken görünce adeta şok oldu. Hemen polisi arayıp daha sonra da şahsı uyandırdı.



Kendinde olmayan zanlının ceplerine bakan ev sahibi çocuklarının cep telefonunu buldu.



Cep telefonlarını alan ev sahibi, eve gelen polise de hırsızı teslim etti. Hırsız, emniyete getirilerek ifadesi alınmak istendi



. Ancak aldığı uyuşturucunun etkisiyle kendinde olmayan şahıs, bir gün sonra kendine geldi. Zanlı, ifadesinde hiç bir şey hatırlamadığını söyledi.



İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 20 yaşındaki şahsın 17 suç kaydı olduğu da öğrenildi.