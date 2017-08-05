Belçika'nın Türk bakanından küstah sözler

Belçika hükümetinde Eşitlikten Sorumlu Devlet Bakanı olan ırkçı N-VA partisi üyesi Zuhal DemirTürkiye ile ilgili skandal ifadeler kullanarak ''Atalarımın doğduğu ülkeyi tanıyamaz oldum, aradaki çukur giderek büyüyor. İslam'ın Türk toplumu üzerindeki etkisi, kadın hakları, azınlıkların hakları, demokrasinin gerilemesi, Türkiye'de her şey tersine gidiyor, Türkiye benim için en iyi tatil ülkesi olarak kalacak fakat Türk vatandaşlığı benim için artık uygun olmaktan çıktı'' açıklamasını yaptı.

Türk vatandaşlığından çıkacağını açıklayan 2 Mart 1980 Belçika doğumlu olan Zuhal Demir avukat diplomasına sahip ırkçı Flaman partisi üyesi, 24 şubat 2017 tarihinden beri de Belçika hükümetinde ''Eşitlikten Sorumlu Devlet Bakanı'' olarak görev yapıyor.