05 Ağustos 2017 Cumartesi11 Zilkâde 1438
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Erdoğan'dan Diyanet'e FETÖ eleştirisi: Çok geç...

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Erdoğan'dan Diyanet'e FETÖ eleştirisi: Çok geç...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyanet İşleri Başkanlığı Doğu ve Güneydoğu'daki çalışmalarda çok ama çok geç kaldı" dedi.
Erdoğan'dan Diyanet'e FETÖ eleştirisi: Çok geç... Erdoğan'dan Diyanet'e FETÖ eleştirisi: Çok geç... Erdoğan'dan Diyanet'e FETÖ eleştirisi: Çok geç...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen Diyanet İşleri Başkanlığı Doğu ve Güneydoğu Öğrencileri Yaz Etkinliği kapanış programına katıldı. 

"DİYANETİN BU KONUDA ÇOK EKSİĞİ VAR"

İmam Hatip'e tahammül edemediler. Farklı bir nesil gelir endişesi taşıdılar. Sırf bunun için eğitim sistemi alt üst edildi. Diğer liselerin mezunlarına sözüm yok. Kaliteyi oralarda da arayacağız. FETÖ işte bu zaafı kullanarak memleketimizin başına bela oldu. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu konuda çok eksiği var. Defalarca bu ikazı yaptık. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki çalışmalarda çok ama çok geç kalmıştır. 

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