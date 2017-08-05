Şu sıralarda eşi Yolanthe Cabau ile birlikte İbiza’da açtıkları restoranı işleten Hollandalı futbolcunun transfer görüşmelerini,menajeri Guido Albers yürütüyor. Sneijder’in herhangi bir anlaşma için acele etmediği öğrenildi.
05 Ağustos 2017 Cumartesi11 Zilkâde 1438
- Her yerde aranan FETÖ'cü bakın nerede yakalandı!Wesley Sneijder'e kötü haber!Köpeği tabancayla vurarak öldürdülerYeni AFAD Başkanı, Güllüoğlu olduErdoğan'dan çok çarpıcı açıklamalar: Hepsi yalan söylüyorMeteoroloji'den 12 ile kuvvetli yağış uyarısıErdoğan'dan Diyanet'e FETÖ eleştirisi: Çok geç...Belçika'nın Türk bakanından küstah sözlerYoğurtçu Parkı’nda neler oluyor?Yapımcı konuştu: Bize aptal, salak deyin ama...
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 04:14 Güneş 05:57 Öğle 13:17 İkindi 17:08 Akşam 20:24 Yatsı 21:59
- 35°C Adana
- 35°C Adıyaman
- 26°C Afyon
- 35°C Ağrı
- 32°C Amasya
- 28°C Ankara
- 31°C Antalya
- 29°C Artvin
- 35°C Aydın
- 31°C Balıkesir
- BIST: 108.545 1.30
- Altın: 143,005 -0.95
- Dolar: 3,5311 -0.20
- Euro: 4,1518 -1.15
Wesley Sneijder'e kötü haber!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Wesley Sneijder'e kötü haber!Galatasaray’la yolları ayrılan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Wesley Sneijder, henüz kendisine bir kulüp bulamadı.
Lucescu'nun yardımcıları belli olduMilli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Mircea Lucescu'nun yardımcıları belli oldu.
İmza töreninde ortalığı karıştıran soru!A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu için imza töreni düzenlendi. Lucescu imza töreni öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı.
Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.
Terim paylaşımı taraftarı coşturdu!Galatasaray, sosyal medyadan Fatih Terim ile ilgili paylaşım yaptı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- O polis açığa alındı
- Defne Samyeli'nin yeni işi belli oldu!
- 'SÖZ' dizisinde beklenmedik ayrılık
- Tüm kent onu arıyordu! Cesedi bulundu
- İbrahim Tatlıses'in ilk eşi hacca gitti
- Bir haftadır cenazesini teslim alamıyor!
- Necati Şaşmaz: O karakteri oynamak yürek ister!
- Öyle bir şey yaptı ki! Talep yağıyor
- 'Cadı' diye linç ettiler!
- Böyle başarı hikayesi görülmedi!
- Jandarma’yı ayağa kaldıran komutan!
- 45 derece sıcakta gözlerini bile kırpmadılar
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.