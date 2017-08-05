05 Ağustos 2017 Cumartesi11 Zilkâde 1438
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Kilosu 30 TL! Daha tarladayken satılıyor

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Kilosu 30 TL! Daha tarladayken satılıyor
19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakkı Karaman, bazı üreticilerin salepten alınan ürünün daha hasat etmeden, tarladayken sattığını söyledi.
Kilosu 30 TL! Daha tarladayken satılıyor Kilosu 30 TL! Daha tarladayken satılıyor Kilosu 30 TL! Daha tarladayken satılıyor

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde doğada sökümü yasak salep bitkisi (orkide), ilgili kurumlardan izin alınması sonucu hazırlanan proje kapsamında, çiftçiler bu yıl 12 ton üretim yaptı.

Salep bitkisinin toprak altındaki yumruları kurutulup toz haline getirilerek dondurma yapımında ham madde olarak kullanılırken yumruların yaş hali kilosu 30 TL'den satıldı.

Orkide üretimi bölgede çiftçilerin yeni geçim kapısı olurken bir çok çitfçi ürününü daha tarladayken sattı.

Özellikle elde edilen verim ve fiyatı nedeniyle bölgede salep tarımının daha çok talep görmeye başladığı belirtildi.

İLK HASAT MAYIS'TA

Karşıyaka Mahallesi'nde geçen yıl yapılan ilk üretim ardından bu yıl 11 üretici tarafından 13 dönüm alana salep bitkisi dikildi. Mayıs ayında başlayan hasat dönemi Haziran ayı sonunda tamamlandı.

EKİM'DE DE DİKİLİYOR

Öte yandan yeni dikim sezonunun bu yıl Ekim ayında başlayıp Şubat ayına kadar devam edeceği ifade edildi.

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