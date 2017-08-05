05 Ağustos 2017 Cumartesi11 Zilkâde 1438
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Bakan'dan çağrı: Paran yoksa gel kardeşim...

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Bakan'dan çağrı: Paran yoksa gel kardeşim...
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Erzincan'ı şifalı bal üretim merkezi yapmak istediklerini söyleyerek vatandaşı heyecanlandıracak bir çağrı yaptı.
Bakan'dan çağrı: Paran yoksa gel kardeşim... Bakan'dan çağrı: Paran yoksa gel kardeşim... Bakan'dan çağrı: Paran yoksa gel kardeşim...

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, toplu temel atma ve açılış törenine katılmak üzere geldiği Erzincan'da, havalimanında Vali Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan milletvekilleri Sebahattin Karakelle ve Serkan Bayram, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ile bazı kurumların yöneticilerince karşılandı. 

Valiliği ziyaret eden Eroğlu, girişte valilik şeref defterini imzalayıp Vali Arslantaş'tan makamında kent hakkında bilgi aldı.

Bakan Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, kentte 12 tesisin temelini atacağını belirterek, bu tesislerin toplam maliyetinin yaklaşık 100 milyon lira olduğunu söyledi. 

Erzincan'a her gelişinde çeşitli müjdeler verdiğini, bugün de 21 müjde ile geldiğini söyleyen Eroğlu, "Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı konusunda çalışma yapıldı. Başbakanımız Binali Yıldırım'ın çok önem verdiği bir husustur. Dumanlı Tabiat Parkı'nın ilanı bugüne yetiştirildi. Şimdi burada bunu imzalamanın mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu. 

''PARAN YOKSA GEL KARDEŞİM''

Erzincan'ın şifalı bitkiler yönünden çok zengin olduğunu da ifade eden Veysel Eroğlu, şunları kaydetti:

''Erzincan'ı şifalı bal üretim merkezi yapmak istiyoruz. O bakımdan buradaki vatandaşlara teklif ediyoruz. Paran yoksa gel kardeşim para, arazin yoksa ormandan size bal ormanı için yer vereceğiz. Kovanı yoksa kovan vereceğiz. Arın yoksa arı vereceğiz. Hatta parası yok diyenlere yüzde 20’si hibe geri kalanı faizsiz destek vereceğiz. Babası oğluna böyle imkan vermez.'' 

Konuşmaların ardından Eroğlu'nun imzaladığı metin ile Dumanlı Tabiat Parkı, Türkiye'nin 219. tabiat parkı olarak ilan edildi.

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