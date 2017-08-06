Şemdinli İlçesi'ne bağlı Altınsu Köyü'nde operasyonu sürdüren Jandarma ve Emniyet Özel Harekat Şube timleri ile PKK'lı teröristler arasında dün gece çatışma çıktı. Çıkan çatışmada bir polis şehit oldu, bir güvenlik görevlisi de yaralandı. PKK'lı teröristlere yönelik hava destekli operasyonlar sürüyor.
06 Ağustos 2017 Pazar11 Zilkâde 1438
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Şemdinli'de çatışma! Acı haber geldi
Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Özel Harekat Şube'den 1 polis şehit oldu, 1 güvenlik görevlisi de yaralandı.
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