06 Ağustos 2017 Pazar11 Zilkâde 1438
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Sabiha Gökçen savaş alanına döndü! Yaralılar var

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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan karayolu ile İzmit-Adapazarı-Bursa-Yalova'ya taşımacılık yapan 2 firma çalışanları arasında yolcu kapma meselesi nedeniyle kavgası çıktı
Sabiha Gökçen savaş alanına döndü! Yaralılar var
Sabiha Gökçen savaş alanına döndü! Yaralılar var Sabiha Gökçen savaş alanına döndü! Yaralılar var Sabiha Gökçen savaş alanına döndü! Yaralılar var

Sabiha Gökçen Havalimanı dış hatlar geliş terminalinin 20 metre yakınında saat 01.30'da meydana geldi. İddiya göre havalimanından karayolu ile İzmit-Adapazarı-Bursa-Yalova’ya taşımacılık yapan 2 firmanın çalışanları arasında yolcu kapma meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma her iki firmadan yaklaşık 40 kişinin karıştığı kavgaya dönüştü. Kavgada her iki taraftan 5 kişi bıçakla yaralandı. Kavgaya ilk önce havalimanı polisleri, güvenlik nedeniyle havalimanında bekleyen çevik kuvvet polisleri ve özel güvenlik ekipleri müdahale etti. Yaralılar için olay yerine ambulans çağırılırken, polis çok sayıda şüpheliyi de gözaltına aldı. Gözaltındakinleri götürecek polis araçlarının beklendiği sırada kavga edenler arasında tekrar çıkan tartışmanın büyümesini polis engelledi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından çevvik kuvvet polisleri bölgede tedbir amaçlı olarak güvenlik önlemi aldı. 

FİRMALARDAN BİRİNİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI KONUŞTU

Havalimanı Polis Merkezi'ne bilgi almak amacıyla gelen firmalardan birinin Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Karaalp olayla ilgili 7 yıldır Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hizmet verdiklerini ifade ederek, "Son birkaç yıldır Sabiha Gökçen Havalimanı'nda potansiyelin artmasıyla legal olmayan firmalar buralarda taşımacılık yapmaya çalıştılar. Gerekli yasal uyarılara rağmen hala hazırda görevleri olmayan hiçbir GBT'si hiçbir SSK'sı olmayan yani çalışmaya uygun olmayan insanlar buralarda tabiri caizse 'hanutçu' olarak adlandırılan insanlarla buradan legal olmayan taşımacılık yaparak bir rant elde etmeye çalışıyorlar. Bugün de 20-30 tane insan personellerimize saldırıyorlar. Elimizden yolcularımızı alıyorlar. Arkadaşlarımıza yine saldırmışlar. Onlar da kendilerini müdafaa etmeye çalışmışlar. Bir arbede çıkmış bildiğim kadarıyla 4-5 yaralı var. Hafif yaralı arkadaşlar. Ama bunları gerektirecek bir durum yok. Gerekli yasal belgeleri olması gerekiyor. Çalışma izin belgeleri olması gerekiyor. Uluslararası Sabiha Gökçen  Havalimanına bu zamana kadar böyle şeyler olmadı. Ama son bir yıldır taksicilerle, minibüsçü kavgalarıyla geçiyor. Biz de üzülüyoruz. Biz yasal işimizi yapan bir firmayız. İşimizin başındayız" dedi. 

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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