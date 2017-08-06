06 Ağustos 2017 Pazar11 Zilkâde 1438
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Adaylara ‘üç aşamalı’ eleme! İşte o kriterler

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Adaylara ‘üç aşamalı’ eleme! İşte o kriterler
AK Parti’de, ‘yenilenme’ süreci belde kongreleriyle başladı. MKYK’nın yetkilendirdiği özel heyetler ilçe ve illerde ana kademe yöneticilerini belirlerken ince eleyip, sık dokuyacak
Adaylara ‘üç aşamalı’ eleme! İşte o kriterler Adaylara ‘üç aşamalı’ eleme! İşte o kriterler Adaylara ‘üç aşamalı’ eleme! İşte o kriterler

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Yorulan varsa kenara çekilsin. 2023 hedefleri için yenilenmeli ve tazelenmeliyiz” sözleriyle dile getirdiği Ak Parti’deki değişim süreci, bu haf tasonu nüfusu 5 binin üzerinde olan beldelerde gerçekleştirilen kongrelerle resmen başladı. Merkez Karar Yürütme Kurulu’nun (MKYK) belirlediği takvim çerçevesinde, Erdoğan’ın “metal yorgunluğuna” işaret etttiği Ak Parti teşkilatlarındaki yenilenme 19 Ağustos-12 Kasım arasında ilçe kongreleri, 18 Kasım-25 Şubat arasında ise il kongreleri ile tamamlanacak. 12 Eylül 2018’e kadar gerçekleştirilmesi gereken 6. Olağan Büyük Kongre’nin tarihi ise Erdoğan tarafından belirlenecek.

Erdoğan, parti içi küskünlüklere ve çekişmelere meydan verilmemesi için “tek liste” ile gerçekleştirilmesi hedeflenen kongrelere milletvekillerinin müdahil olmamasını isterken, MKYK’nın, “adaylık için tasviye kararı” alma konusunda yetkilendirdiği özel heyetler ilçe ve illerde ana kademe yöneticilerini belirlerken ince eleyip, sık dokuyacak.

Teşkilatlara hem Erdoğan’ın istediği tempoya ayak uydurabilecek isimlerin getirilebilmesi hem de FETÖ sızmalarına meydan verilmemesi için Ak Parti’de kongrelerde adaylığını koyacak isimler üç aşamalı bir elemeden geçirilerek belirleniyor. Ak Parti kurmaylarının verdiği bilgiye göre uygulama şöyle işliyor: “İlçe kongreleri için mahallinde, bölge ve il koordinatörlerince, il genel meclisi, belediye meclisi üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkanlarının da katılımıyla temayül yoklaması ya da yüzyüze görüşmeler gerçekleştiriliyor.

Bu süreçte temayüle katılan ya da görüşülen isimlerden ilçe başkanlığı için üçer isim vermeleri talep ediliyor.

Ardından ismi en çok önerilen 10-15 aday adayı tespit edilip, bunlarla teşkilat başkan yardımcıları, bölge ve il koordinatörleri bir kez daha yüzyüze görüşme yapıyor. Görüşmeler sonucu aday adayı sayısı beşe düşürülüyor. Ardından iki elemeden geçen isimler Genel Merkez’de yeniden mülakata alınıyor.

Teşkilat başkan yardımcıları, bölge ve il koordinatörleri, il başkanının da yer aldığı heyetin aday adaylarıyla yaptığı bu görüşmenin ardından, tespit edilen kriterlere uyan isme adaylık vizesi çıkıyor.”

Bu kriterlere uyulacak

Ak Parti’nin yeni il ve ilçe başkanları ile teşkilat yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesinde şu kriterlere uyulacak:

AKRABALIK KRİTERİ

Partili milletvekilinin, belediye başkanının, il ve ilçe belde başkanlarının eşi ile ikinci dereceye kadar sıhrî veya kan hısımlığı olanlar ve eşleri, ilgili milletvekilinin seçim çevresindeki teşkilat kademelerinde eş zamanlı olarak kademe başkanı olamayacak. İkinci dereceye kadar kan veya sıhrî hısımlığı bulunan üyeler ve eşleri, aynı anda aynı yönetim kurullarında görev alamayacak.  

KADIN VE GENÇ KOTASI

İlçe-il yönetimi yüzde 30 kadın, yüzde 30 da 35 yaşın altındaki genç üyelerden seçilecek.

MUHTARLAR ALINMAYACAK

Muhtarlardan, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelerinden parti organlarına üye alınmayacak.

EĞİTİM ŞART

Yönetim kurulunun en az yüzde 30’u yüksekokul mezunu olacak.

KAMU İLE İŞİ OLANLAR

Siyasi partilere üye olmasında yasal sakınca olmayan kişilerden, kamu kurum ve kuruluşlarında veya bunlara bağlı şirket, teşebbüs, teşekkül ve iştiraklerde çalışanlar, bu görev ve hizmetlerinden ayrılmadıkça teşkilat kademe başkanı olamayacaklar.

İHALE KRİTERİ

Özel veya tüzel kişilikler aracılığıyla; kamu ile iş, ihale, taşeron ilişkisinde bulunanlar da görev alamayacak.

MİLLİYET

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