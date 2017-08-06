Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis'in Hizan ilçesinde gömülü vaziyette 100 kilo EYP'nin ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hizan ilçesinde Jandarma Komutanlığınca sorumluluk bölgesinde yer alan Gayda köyü Recepli Mahallesi mevkii Hizan-Bahçesaray karayolu üzerinde toprağa gömülü vaziyette 12 kiloluk tüp ve 30 kilo boya tenekesi içerisine gizlenmiş yaklaşık 100 kilo olduğu değerlendirilen, anfo ile desteklenmiş inorganik madde karışımı EYP ele geçirilmiştir. Ele geçirilen EYP, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile olay yerinde imha edilmiştir. Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk bölgemizde bulunduğu değerlendirilen teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar, zaman mefhumu gözetmeksizin her türlü hava koşullarında, aralıksız olarak operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir."
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PKK'ya bir darbe daha!
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis'in Hizan ilçesinde gömülü vaziyette 100 kilo EYP'nin ele geçirildiği bildirildi.
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