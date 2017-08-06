06 Ağustos 2017 Pazar11 Zilkâde 1438
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Muhammed Khan'dan İslam ülkelerine uyarı!

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Pakistanlı iktisatçı Khan, kapitalizmin çökmeye başladığını ve İslami ekonomi modelinin geliştirilmesi gerektiğini vurgularken, katılım bankacılığı hakkında değerlendirmede bulundu
Muhammed Khan'dan İslam ülkelerine uyarı!
Muhammed Khan'dan İslam ülkelerine uyarı! Muhammed Khan'dan İslam ülkelerine uyarı! Muhammed Khan'dan İslam ülkelerine uyarı!

Uzun yıllar mali denetim uzmanı olarak Pakistan'da çalışan Muhammad Akram Khan, İslam ekonomisi alanında yaptığı çalışmalarla tanınıyor. İslam ekonomisinin çeşitli yönleri hakkında 20 kitap, 55 makale ve yaklaşık 100 kitap incelemesi yayımlayan Khan, günümüz dünyasında İslam iktisadının nasıl uygulanabileceği ve bu alanda İslam ülkelerinin ne tür çalışmalar yapması gerektiğine Yenişafak'a dair değerlendirmelerde bulundu.

İKİ TEMEL KAYNAĞIMIZ: KUR'AN VE HADİS

İslam ülkelerinin ekonomide birleşemediğini ifade eden Khan, ''Bizim İslam iktisadında iki temel kaynağımız var: Kur'an'ı Kerim ve hadis. Bunlar yoluyla tefekkür etmeliyiz. Kopya edip uygulamaktan vazgeçmeliyiz artık. Öncelikle yaşadığımız problemlerin ne olduğunu anlamalı ve onları tanımlamalıyız. Örneğin, enflasyon. Bunun sebepleri ve sonuçları iyi düşünülmeli. 2008'de yaşanan finansal krizin sebebi ödeyemeyecek durumda olan insanlara dahi bankaların kredi vermesiydi. Banka da bunun karşılığında belli miktarda para alıyor. Bu hırs, önlenemediği sürece krizler olmaya devam edecektir. Sisteme bir çözüm üretmemiz gerekiyor. İşte bu noktada tıkanıyoruz'' dedi.

İslam iktisadının günümüz ekonomilerine entegrasyonu da değinen Khan, şöyle konuştu:

''İslam iktisadında Kur'an ve hadisin bize gösterdiği yapı aslında tüm insanlık içindir. Ama biz bu temel eserlere dönüp oradan tefekkür edip tüm insanlık için bir model ortaya koyamazsak onlar da bu fikri almayacaktır. Ama biz tüm insanlık için bir model üretebilirsek onlarda bu modeli alacaklar ve uygulayacaklar. Böylece İslami iktisadının diğer Müslüman olmayan ülkelerde de adaptasyonu sağlanabilir. Bugün tüm dünyada kapitalizm çöküyor, ekonomik sistemlerde ciddi sorunlar yaşanıyor. Bu nedenle İslami bir modeli uygulayıp bunu dünyayla entegre edebiliriz.''

'KATILIM BANKALARI FAİZLİ BANKALARDAN ÇOK FARKLI DEĞİL'

Khan, İslami olduğu iddia edilen katılım bankacılığına da değindi. Khan, ''Bu bankacılık türü faizli bankacılıktan çok da farklı bir şey değil. Onlar İslami olduklarını söylüyorlar fakat temelde yaptıkları şey birbirine çok benziyor. Bu terminolojiyle İslami olduklarını iddia ediyorlar. Müslüman alimler faizi tanımlarken birtakım hatalara düşüyor. Burada hataya düşmemeli, sadece Kur'an'ı Kerim'i rehber edinmeliyiz.'' ifadelerini kullandı.

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