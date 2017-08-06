06 Ağustos 2017 Pazar11 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:15Güneş 05:58Öğle 13:17İkindi 17:08Akşam 20:23Yatsı 21:58
    • 34°C Adana
    • 36°C Adıyaman
    • 28°C Afyon
    • 35°C Ağrı
    • 33°C Amasya
    • 30°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 30°C Artvin
    • 35°C Aydın
    • 33°C Balıkesir
  • BIST: 108.545 1.30
  • Altın: 143,005 -0.95
  • Dolar: 3,5311 -0.20
  • Euro: 4,1518 -1.15

'Tankla cihat yaparsınız'

»
Diyanet İşleri Başkanlığı adına hazırlanan, “FETÖ Örgütlenmiş Din İstismarının Tahlili” isimli kitapta, Gülen’in darbe girişimine zemin hazırlayıcı konuşmalar yaptığı ortaya kondu.
'Tankla cihat yaparsınız'
'Tankla cihat yaparsınız' 'Tankla cihat yaparsınız' 'Tankla cihat yaparsınız'

Diyanet İşleri Başkanlığı adına Ömer Erkan tarafından hazırlanan, “FETÖ Örgütlenmiş Din İstismarının Tahlili” isimli kitapta ilginç detaylar gözler önüne serildi. 10 bölümden oluşan kitapta elebaşı Fetullah Gülen’in, nasıl iktisada, idareye ve devlete sızdıysa, aynı şekilde insanların inaç dünyasına da sızdığı ifade edildi. Gülen’in konuşmaları ve kitaplarının incelendiği 202 sayfalık kitapta, özetle öne çıkan başlıklar şöyle:

- ‘Himmet’in toplanması için örgüt üyelerine Gülen, şöyle sesleniyor:

“Bir zata karşı aşk duyan biri, her gece yüz rekat namaz kıldıktan sonra elini açıp Allah’ım beni onunla haşret demiyorsa, yürüdüğü yolda varını yoğunu feda etmiyorsa bana göre bu kişi iddialarında samimi değildir.”

- Örgüt mensuplarına “Mesih’in askerleri” olması gerektiğini aşılayan Gülen’in, “Geleceği kucaklamayı planlayanlar, oturup O’nu bekleyeceğine, kendilerini ona asker olarak yetiştirmelidirler. Ta ki geldiğinde hazır olan askerin başına geçebilsin; geçebilsin de yeniden asker yetiştirme zahmetine katlanmasın” diyor.

‘Ölüm komandoları’

- Mensuplarını, “Avlarını beklemede örümcek gibi sabırlı, aslan gibi metin ve kararlı kişiler” olarak tanımlayan Gülen, 1990’da İstanbal’da yaptığı konuşmasında, “Bir cepheyi tutar orada nöbet beklersiniz. Tehlikeleri görür gözetir, göğüslersiniz. Atın üstünde cihat yaparsınız. Uçağa biner, uçakla cihat yaparsınız. Tanka biner tankla cihat yaparsınız. Ölüm komandosu haline gelirsiniz” ifadelerini kullanıyor.

- Gülen, “ikinci nesil sahabe” ilan ettiği cemaatine bir vaazında şöyle sesleniyor: “Hz. Peygamber bu devirde yaşasaydı, sizlerden bütün kardeşlerinin evine giderdi. Belki gidiyordur, yorganlarınız açılınca örtüyordur. Belki alnınızdan öpüyordur.”

‘Bana sırrı söyletmeyin’

- Aile bağlarını koparmak terör örgütlerinin önem gördüğü konulardandır. Gülen, mensuplarına, “Buhranlı Günler ve Ümit Atlasımız” kitabında, “Bu hizmet için gerekirse, anne ve babanın hakları ihlal edilebilir” diye sesleniyor.

- Hz. Muhammed tarafından iltifatlara mazhar olduğunu iddia eden Gülen 1976’da İzmir’de yaptığı bir vaazında, mensuplarını kastederek, “İşte bu aziz güruh, cehennemin alevlerini söndürecek nurları...” ifadelerine yer veriyor.

- Gülen kendisini bir aracıdan çok daha ötelerde görüyor:

“Allah ile aramdaki sırrı bana söyletmeyin göz açıp kapayıncaya kadar ben çok yaramazlık yaptım. Arkamı döndüm giderken dahi bana seslendi, ‘fe eyne tezhebun, nereye gidiyorsunuz?’.”

- Zaman ve mekanda yolculuk yapılabileceğini iddia eden Gülen, “Zaman üstü olan bir insan, birkaç sene önceki Kadir Gecesi’ni bütün Kadir geceleri ile beraber görebilir” diyor.

- Çağ ve Nesil isimli kitabında da Gülen, adeta 15 Temmuz darbe girişimini işaret ediyor: “Bu kadar ihmal ve ihanet gördükten sonra, kuşaklarımızı yenmek, karşımıza çıkanları müsamaha ile karşılamak gaflet gibi görünüyor.”

Mevlana, cemaat için arsa bakmış!

Gülen bir vaazında şunları söylüyor: “Birkaç arkadaşım, bir üniversite arsa yeri göstermek için beni götürdüler. Çalılık bir yerdi. O çalılığın içinde birkaç nurani insan oturuyordu. Sizler kim olasınız dedim. Tabiinin efendisi HASAN Basri idi. Orda Numan İbn Sabit Ebu Hanife, Celaleddin Rumi vardı. Bir araya toplanmış sizin yapacağınız üniversitenin krokisini, mana aleminde çerçevesini ortaya koyuyorlardı. Hasan Basri, ‘Öyle bir hizmet ortaya koydunuz ki sahabenin hizmetinden farkı yok’ dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Tankla cihat yaparsınız''Tankla cihat yaparsınız'Diyanet İşleri Başkanlığı adına hazırlanan, “FETÖ Örgütlenmiş Din İstismarının Tahlili” isimli kitapta, Gülen’in darbe girişimine zemin hazırlayıcı konuşmalar yaptığı ortaya kondu.
Elektrik faturası ödeyenler dikkat!Elektrik faturası ödeyenler dikkat!CK Boğaziçi Elektrik’in Genel Müdürü Halit Bakal, aboneleri fatura öderken dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İşte Kara Kuvvetlerindeki casusluk zinciri!İşte Kara Kuvvetlerindeki casusluk zinciri!Savcılık, FETÖ’nün, KKK yapılanmasını ve yapılanmada yer alan isimleri bir bir tespit etti.
ABD emretti, PKK'dan plaka hamlesi geldi!ABD emretti, PKK'dan plaka hamlesi geldi!Terör örgütü PKK/PYD, 2012 yılından buyana işgal altında tuttuğu Halep’e bağlı Afrin kasabasında sözde devlet ilanı hazırlıklarına bir yenisini daha ekledi.
FETÖ'cüden inanılmaz savunma: Babam...FETÖ'cüden inanılmaz savunma: Babam...Erzurum'da FETÖ/PDY'ye üye olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla yargılanan öğretmen Mustafa P.'nin ifadesi alındı.
HDP'li Sırrı PKK propagandasını sinemaya taşıyacakHDP'li Sırrı PKK propagandasını sinemaya taşıyacak4 farklı senaryosunun olduğunu söyleyen HDP'li Önder, vekillik görevinin bitmesiyle sinemaya gireceğini ifade etti.
  • Atatürk Havalimanı hakkında karar verildi!06 Ağustos 2017 Pazar 11:41
  • Örgüt o hain için üç kişiyi tasfiye etmiş06 Ağustos 2017 Pazar 11:39
  • Büyük tehlike! 4.5 milyona gerileyecek06 Ağustos 2017 Pazar 11:35
  • Erdoğan'ın 'Rizespor' cevabı kırdı geçirdi06 Ağustos 2017 Pazar 11:28
  • Terör örgütü PYD'den sivillere saldırı06 Ağustos 2017 Pazar 11:26
  • Asker savcılığı kuşattı06 Ağustos 2017 Pazar 11:25
  • ‘Türk modeli’ farkı06 Ağustos 2017 Pazar 11:23
  • PKK'ya bir darbe daha!06 Ağustos 2017 Pazar 11:22
  • Adaylara ‘üç aşamalı’ eleme! İşte o kriterler06 Ağustos 2017 Pazar 10:36
  • Sabiha Gökçen savaş alanına döndü! Yaralılar var06 Ağustos 2017 Pazar 09:33
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri