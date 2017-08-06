Diyanet İşleri Başkanlığı adına hazırlanan, “FETÖ Örgütlenmiş Din İstismarının Tahlili” isimli kitapta, Gülen’in darbe girişimine zemin hazırlayıcı konuşmalar yaptığı ortaya kondu.

Diyanet İşleri Başkanlığı adına Ömer Erkan tarafından hazırlanan, “FETÖ Örgütlenmiş Din İstismarının Tahlili” isimli kitapta ilginç detaylar gözler önüne serildi. 10 bölümden oluşan kitapta elebaşı Fetullah Gülen’in, nasıl iktisada, idareye ve devlete sızdıysa, aynı şekilde insanların inaç dünyasına da sızdığı ifade edildi. Gülen’in konuşmaları ve kitaplarının incelendiği 202 sayfalık kitapta, özetle öne çıkan başlıklar şöyle:

- ‘Himmet’in toplanması için örgüt üyelerine Gülen, şöyle sesleniyor:

“Bir zata karşı aşk duyan biri, her gece yüz rekat namaz kıldıktan sonra elini açıp Allah’ım beni onunla haşret demiyorsa, yürüdüğü yolda varını yoğunu feda etmiyorsa bana göre bu kişi iddialarında samimi değildir.”

- Örgüt mensuplarına “Mesih’in askerleri” olması gerektiğini aşılayan Gülen’in, “Geleceği kucaklamayı planlayanlar, oturup O’nu bekleyeceğine, kendilerini ona asker olarak yetiştirmelidirler. Ta ki geldiğinde hazır olan askerin başına geçebilsin; geçebilsin de yeniden asker yetiştirme zahmetine katlanmasın” diyor.

‘Ölüm komandoları’

- Mensuplarını, “Avlarını beklemede örümcek gibi sabırlı, aslan gibi metin ve kararlı kişiler” olarak tanımlayan Gülen, 1990’da İstanbal’da yaptığı konuşmasında, “Bir cepheyi tutar orada nöbet beklersiniz. Tehlikeleri görür gözetir, göğüslersiniz. Atın üstünde cihat yaparsınız. Uçağa biner, uçakla cihat yaparsınız. Tanka biner tankla cihat yaparsınız. Ölüm komandosu haline gelirsiniz” ifadelerini kullanıyor.

- Gülen, “ikinci nesil sahabe” ilan ettiği cemaatine bir vaazında şöyle sesleniyor: “Hz. Peygamber bu devirde yaşasaydı, sizlerden bütün kardeşlerinin evine giderdi. Belki gidiyordur, yorganlarınız açılınca örtüyordur. Belki alnınızdan öpüyordur.”

‘Bana sırrı söyletmeyin’

- Aile bağlarını koparmak terör örgütlerinin önem gördüğü konulardandır. Gülen, mensuplarına, “Buhranlı Günler ve Ümit Atlasımız” kitabında, “Bu hizmet için gerekirse, anne ve babanın hakları ihlal edilebilir” diye sesleniyor.

- Hz. Muhammed tarafından iltifatlara mazhar olduğunu iddia eden Gülen 1976’da İzmir’de yaptığı bir vaazında, mensuplarını kastederek, “İşte bu aziz güruh, cehennemin alevlerini söndürecek nurları...” ifadelerine yer veriyor.

- Gülen kendisini bir aracıdan çok daha ötelerde görüyor:

“Allah ile aramdaki sırrı bana söyletmeyin göz açıp kapayıncaya kadar ben çok yaramazlık yaptım. Arkamı döndüm giderken dahi bana seslendi, ‘fe eyne tezhebun, nereye gidiyorsunuz?’.”

- Zaman ve mekanda yolculuk yapılabileceğini iddia eden Gülen, “Zaman üstü olan bir insan, birkaç sene önceki Kadir Gecesi’ni bütün Kadir geceleri ile beraber görebilir” diyor.

- Çağ ve Nesil isimli kitabında da Gülen, adeta 15 Temmuz darbe girişimini işaret ediyor: “Bu kadar ihmal ve ihanet gördükten sonra, kuşaklarımızı yenmek, karşımıza çıkanları müsamaha ile karşılamak gaflet gibi görünüyor.”

Mevlana, cemaat için arsa bakmış!



Gülen bir vaazında şunları söylüyor: “Birkaç arkadaşım, bir üniversite arsa yeri göstermek için beni götürdüler. Çalılık bir yerdi. O çalılığın içinde birkaç nurani insan oturuyordu. Sizler kim olasınız dedim. Tabiinin efendisi HASAN Basri idi. Orda Numan İbn Sabit Ebu Hanife, Celaleddin Rumi vardı. Bir araya toplanmış sizin yapacağınız üniversitenin krokisini, mana aleminde çerçevesini ortaya koyuyorlardı. Hasan Basri, ‘Öyle bir hizmet ortaya koydunuz ki sahabenin hizmetinden farkı yok’ dedi.