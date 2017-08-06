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06 Ağustos 2017 Pazar11 Zilkâde 1438
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Bakan Çavuşoğlu açıkladı! Türkiye ortak oldu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Güney Doğu Asya Ülkeler Birliği'nin (ASEAN) sektörel diyalog ortağı olduğunu açıkladı.
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