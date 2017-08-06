06 Ağustos 2017 Pazar11 Zilkâde 1438
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Selahattin Demirtaş'tan ilginç mektup

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HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sözde 'Vicdan ve Adalet Nöbeti'ne gönderdiği yazılı mesajında sözde birlik ve beraberlik mesajı vererek göz boyama çabasına girişti.
Selahattin Demirtaş'tan ilginç mektup
Selahattin Demirtaş'tan ilginç mektup Selahattin Demirtaş'tan ilginç mektup Selahattin Demirtaş'tan ilginç mektup

HDP'nin Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda devam eden sözde 'Vicdan ve Adalet Nöbeti', 6'ncı gününde de devam etti. HDP milletvekillerinin katılımıyla bugün düzenlenen basın toplantısında Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın gönderdiği yazılı mesaj okundu. 

'ORTAK VATANIMIZDA HUZUR İÇİNDE...'

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı partinin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, FETÖ'nün taktiğini kullanarak mahkeme karşısında iyi niyetten yararlanmak amaçlı planını devreye soktu. Demirtaş sözde 'Vicdan ve Adalet Nöbeti'ne gönderdiği yazılı mesajında ''Türkiye'yi ortak vatanımız olarak korumak ve birlikte huzur içerisinde yaşayabileceğimiz bir barış adasına dönüştürmek için ilkelerimiz doğrultusunda herkesle yan yana gelmeye, birlikte mücadele etmeye kararlıyız'' ifadelerini kullandı.

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