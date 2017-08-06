06 Ağustos 2017 Pazar11 Zilkâde 1438
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Türkiye ile Rusya anlaştı mı? Kritik açıklama

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptıkları görüşmeye ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.
Türkiye ile Rusya anlaştı mı? Kritik açıklama
Türkiye ile Rusya anlaştı mı? Kritik açıklama Türkiye ile Rusya anlaştı mı? Kritik açıklama Türkiye ile Rusya anlaştı mı? Kritik açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptıkları görüşmeye ilişkin, "Malum Suriye’yi değerlendirdik. Önümüzdeki süreçte yine Astana toplantısı olacak, onun hazırlıkları. Vize konusunu değerlendirdik. Yine domates başta olmak üzere daha da ekonomik ilişkilerimizi nasıl geliştiririz, bunları değerlendirdik." dedi.

50. Güney Doğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Filipinler’in Başkenti Manila’da bulunan Çavuşoğlu, AA ve TRT muhabirlerine değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, Güney Doğu Asya bölgesiyle ilişkilere çok önem verdiklerini, ikili düzeyde ilişkileri geliştirmenin yanı sıra ASEAN ile de ilişkileri güçlendirdiklerini söyledi.

Son kararnameyle Laos’a da bir büyükelçi atadıklarını ve böylelikle ASEAN bölgesindeki tüm ülkelerin başkentlerinde Türk temsilciliği bulanacağını ifade eden Çavuşoğlu, ASEAN’ın büyük bir ekonomiye sahip büyük bir coğrafya olduğunun altını çizdi. Çavuşoğlu, "Bu bölgede önümüzdeki dönemde işadamlarımız için de önemli fırsatlar var." diye konuştu.

ASEAN’a 2015'te sektörel diyalog ortaklığı için başvurduklarını anlatan Çavuşoğlu, resmi ilişkilerin ise 2010'da başladığını hatırlattı.

Geçen yıl ASEAN’a, birlikte ve 10 ülke ile her alanda neler yapılabileceğine ilişkin bir yol haritası ve aynı zamanda bir eylem planı sunduklarını belirten Çavuşoğlu, birliğin yol haritasını ve eylem planını çok beğendiğini vurguladı.

KARAR YARIN AÇIKLANACAK

Türkiye’nin ASEAN'a "sektörel diyalog ortağı" statüsüne dair başvuru sonucunun henüz açıklanmadığını dile getiren Çavuşoğlu, "Bir sıkıntı görmüyoruz, inşallah olacak ve bu statüyü elde edeceğiz. Karar yarın açıklanacak." dedi.

SURİYE VE EKONOMİ

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bugün yaptıkları görüşmelere de değinen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Malum Suriye’yi değerlendirdik. Önümüzdeki süreçte yine Astana toplantısı olacak, onun hazırlıkları. Vize konusunu değerlendirdik. Yine domates başta olmak üzere bazı ürünler, esasen domatesin dışında ciddi bir şey de kalmadı ama daha da ekonomik ilişkilerimizi nasıl geliştiririz, bunları değerlendirdik. Faydalı bir görüşme oldu. Akşam yemeğinde de ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yine bir kısa görüşmemiz olacak. Zaten böylesi toplantılar birçok bakanla ikili görüşmeler yapmak için de önemli bir fırsat."

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