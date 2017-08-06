06 Ağustos 2017 Pazar11 Zilkâde 1438
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İran'ı karıştıran fotoğraf

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Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yemin töreninde bazı milletvekillerinin AB Temsilcisi Mogherini ile fotoğraf çektirme çabaları ülkede tartışmaya yol açtı.
İran'ı karıştıran fotoğraf
İran'ı karıştıran fotoğraf İran'ı karıştıran fotoğraf İran'ı karıştıran fotoğraf

İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin dünkü yemin töreni, bazı milletvekillerinin Avrupa Birliği (AB) Temsilcisi Federica Mogherini ile fotoğraf çektirme çabaları ve ülkedeki Ehli Sünnet temsilcilerinin törene davet edilmemesi nedeniyle tartışmaları beraberinde getirdi.

SELFİE YARIŞI

İran meclisinde düzenlenen törenin ardından bazı milletvekillerinin, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini ile "selfie" çektirmek için yoğun çaba içine girmesi sosyal medyada büyük tepki çekti.
 

"Yabancılara özenti", "yaptırım uygulayanlara ilgi" ve "İran'ı aşağılamak" şeklindeki eleştiriler üzerine, söz konusu görüntüler içinde yer alanlardan Şiraz Milletvekili Ferecullah Recebi, Twitter hesabından özür mesajı paylaştı.
 

EHLİ SÜNNET TEMSİLCİLERİNE DAVET YOK!

Yemin törenine Ehli Sünnet temsilcilerinin davet edilmemesi de tartışmalar arasında yer aldı.

Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkedeki Ehli Sünnet temsilcilerinden Sistan-Belucistan Cuma Namazı İmamı Abdulhamid İsmailzehi'ye davette bulunulmamasını eleştirdi.

Reformist milletvekili, "Kabinede Ehli Sünnetten kimsenin bulunmamasını bakan sayısının sınırlı olmasıyla açıklayabilirler, peki yemin törenine İsmailzehi'nin davet edilmemesini neyle açıklayacaklar?" ifadelerini kullandı.

İran basınında yer alan haberlere göre, İsmailzehi ise yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Şeriatmedari'nin şifahen davet etmesine rağmen, resmi davetiyenin kendisine ulaşmadığını belirtti.

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