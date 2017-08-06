Diyarbakır'da hain saldırı! Yaralılar var

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre, Hazro İlçesi Ülgen Köyü kırsalında PKK'lı teröristler, akşam saatlerinde petrol arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgede görev yapan güvenlik korucularına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Korucuların teröristlere anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı.
3 GÜVENLİK KORUCUSU YARALANDI
Açılan ilk ateşte, 3 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralı korucular, helikopterle Diyarbakır Selahattin Eyyubi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Koruculardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.