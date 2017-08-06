06 Ağustos 2017 Pazar11 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:15Güneş 05:58Öğle 13:17İkindi 17:08Akşam 20:23Yatsı 21:58
    • 27°C Adana
    • 33°C Adıyaman
    • 23°C Afyon
    • 26°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 27°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 31°C Balıkesir
  • BIST: 108.545 1.30
  • Altın: 143,005 -0.95
  • Dolar: 3,5311 -0.20
  • Euro: 4,1518 -1.15

Kılıçdaroğlu için bomba iddia!

»
Kılıçdaroğlu için bomba iddia!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek; "Enis Berberoğlu içerden çıkmak için Kılıçdaroğlu'na haber yolluyor" açıklamasını yaptı.
Kılıçdaroğlu için bomba iddia! Kılıçdaroğlu için bomba iddia! Kılıçdaroğlu için bomba iddia!

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a Adalet Yürüyüşü adı altında bir yürüyüş başlatmış ve kamuoyunda çok konuşulmuştu.

Tüm bu yaşananlar hakkında Melih Gökçek, Twitter hesabından gündem yaratacak iddialarda bulundu.

İşte Gökçek'in yazdığı iddialar;

"Kılıçdaroğlu MİT tırları belgelerini gördüğünü söylemişti"

"ne demiştim... Kılıçdaroğlu adalet (!) Yürüyüşünü kendi tutuklanmasından korktuğu için yaptı. Şimdi bomba açıklamalarımı dinleyin. İnanın bu duyduklarım hepsi chp kaynaklıdır... İçinde zerre uydurma bilgi varsa namerdim... Şimdi koltuğunuza yaslanıp twitlerimi okuyun. Biliyorsunuz kılıçdaroğlu mit tırları konusunda Enis Berberoğlu'na verilen belgeleri daha önceden gördüğünü birkaç yerde itiraf etmişti.

"Kılıçdaroğlu tutuklanmaktan çekindiği için yürüdü"

Enis Berberoğlu'nun; "bana bu belgeleri cumhuriyet gazetesine götürmem için Kılıçdaroğlu verdi" demesi kılıçdaroğlu'nun tutuklanması ve enis Berberoğlu'nun dışarı çıkması için kâfi. Nitekim kılıçdaroğlu enis'in kendisini ele vermesinden çekindiği için yürüyüş yaptı. Ancak bu yürüyüş enis'i tatmin etmedi...

"Söyleyin kılıçdaroğlu beni çıkarttırsın"

Enis şu anda kendini ziyaret eden her chp'li ile kılıçdaroğlu'na haber gönderiyor. Enis'in içerden gönderdiği haber şöyle; "söyleyin kk'ya beni derhal içerden çıkarttırsın. Benim 25 yıl içeride çürümeye niyetim yok. Size bir ay süre. Çıkartmazsanız konuşurum ve bana belgeleri kimin verdiğini açıklarım.ömür boyu içerde yatamam,gidin kk'ya söyleyin"

"Kılıçdaroğlu kendini kurtarmak için yürüdü"

Arkadaşları Enis'e; "ayıp ediyorsun, kk senin için yürüdü" deyince enis devam ediyor; "o kendini kurtarmak için yürüdü. Beni içerden çıkartacaksınız o kadar. Nereye gidiyorsanız gidin beni içerden çıkartın. Bak diyorum, size bir ay süre, aksi taktirde konuşurum."

"Kılıçdaroğlu'nun gece uykuları kaçıyor"

Bu anlattıklarıma inanmayanlar söylediklerimin doğruluğunu test etmek için enis'i hapishanede ziyaret eden chp mv t.ö.'a sorabilirler. Bunun üzerine kk bütün chp mv'ni ve bürokratlarını seferber etti... Emekli hakimler çağrıldı, bir taraftan yargıtay'da enis için yoğun çaba sarfedilecek, öte taraftan anayasa mahkemesine müracaat edilip, can dündar gibi karar kesinleşinceye kadar serbest kalması temin edilecek. Anayasa mahkemesine müracaat edildi, hukukçuları çalışıyor. Kk'yı hapishane korkusu sardı... Hatırlarsanız ben kk'nın adalet (!) Yürüşünün adı; "ateş paçayı sardı yürüyüşü" olmalı demiştim. İnan olsun arkadaşım bir Chp'linin söylediği şudur; "kk'da moral sıfır. Geceleri uykuları kaçıyor. Enis için herkesi seferber etti."

"Enis itiraf dilekçeni ver"

Bugün haber internet sitelerine düştü. Alman medyasına Türkiye'yi şikayet eden kk; "Beni tutuklayabilirler" dedi. Ben Enis'i gazetecilik yıllarından tanırım. Hürriyet'de bana haksızlıklar yapıldığında devreye girerdi. Kibar insandı. O nedenle burdan enis berberoğlu'na tavsiyem olacak... Dostları enis'e mutlaka iletsinler. Enis kk'nın seni kurtarmasını beklemen boşuna gayret yarın Yargıtay kararını verdikten sonra,itirafın itibar görmeyebilir. Bence anayasa mahkemesinden red kararı çıkar çıkmaz dilekçeni ver kullanıldığını biliyorsan, çoluk çocuğun var, neden boş yere yatacaksın. Sen Melih'in tavsiyesini yabana atma...

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bozdağ'dan önemli nikah açıklamasıBozdağ'dan önemli nikah açıklamasıBaşbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Burada ’müftü nikahı’ diye bir nikah söz konusu değildir." dedi.
Kılıçdaroğlu için bomba iddia!Kılıçdaroğlu için bomba iddia!Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek; "Enis Berberoğlu içerden çıkmak için Kılıçdaroğlu'na haber yolluyor" açıklamasını yaptı.
Bakan Elvan'dan müjde!Bakan Elvan'dan müjde!Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Konya-Alanya Mahmutlar arasındaki 7-8 saatlik yol mesafesini 2 saate düşüreceklerini açıkladı.
Diyarbakır'da hain saldırı! Yaralılar varDiyarbakır'da hain saldırı! Yaralılar varDiyarbakır'ın Hazro İlçesi'nde PKK'lı teröristler, uzun namlulu silahlarla güvenlik korucularına saldırı düzenledi. Çıkan çatışmada, 1'i ağır 3 güvenlik korucusu yaralandı.
İran'ı karıştıran fotoğrafİran'ı karıştıran fotoğrafCumhurbaşkanı Ruhani'nin yemin töreninde bazı milletvekillerinin AB Temsilcisi Mogherini ile fotoğraf çektirme çabaları ülkede tartışmaya yol açtı.
Türkiye ile Rusya anlaştı mı? Kritik açıklamaTürkiye ile Rusya anlaştı mı? Kritik açıklamaDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptıkları görüşmeye ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.
  • MİT tırları davasında şoke eden ayrıntı06 Ağustos 2017 Pazar 17:30
  • Selahattin Demirtaş'tan ilginç mektup06 Ağustos 2017 Pazar 16:30
  • Bakan Çavuşoğlu açıkladı! Türkiye ortak oldu06 Ağustos 2017 Pazar 15:30
  • Belediye binasındaki yazıyı gören bir daha bakıyor06 Ağustos 2017 Pazar 14:30
  • 'Tankla cihat yaparsınız'06 Ağustos 2017 Pazar 13:18
  • Elektrik faturası ödeyenler dikkat!06 Ağustos 2017 Pazar 13:16
  • İşte Kara Kuvvetlerindeki casusluk zinciri!06 Ağustos 2017 Pazar 13:14
  • ABD emretti, PKK'dan plaka hamlesi geldi!06 Ağustos 2017 Pazar 13:11
  • FETÖ'cüden inanılmaz savunma: Babam...06 Ağustos 2017 Pazar 13:09
  • HDP'li Sırrı PKK propagandasını sinemaya taşıyacak06 Ağustos 2017 Pazar 12:50
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri