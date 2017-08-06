06 Ağustos 2017 Pazar11 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:15Güneş 05:58Öğle 13:17İkindi 17:08Akşam 20:23Yatsı 21:58
    • 27°C Adana
    • 33°C Adıyaman
    • 23°C Afyon
    • 26°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 27°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 31°C Balıkesir
  • BIST: 108.545 1.30
  • Altın: 143,005 -0.95
  • Dolar: 3,5311 -0.20
  • Euro: 4,1518 -1.15

Bozdağ'dan önemli nikah açıklaması

»
Bozdağ'dan önemli nikah açıklaması
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Burada ’müftü nikahı’ diye bir nikah söz konusu değildir." dedi.
Bozdağ'dan önemli nikah açıklaması Bozdağ'dan önemli nikah açıklaması Bozdağ'dan önemli nikah açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Burada ’müftü nikahı’ diye bir nikah söz konusu değildir. İsimlendirmeyi de doğru yapmak lazım. Türk Medeni Kanuna göre ilgili yasal mevzuata göre kıyılan resmi bir nikah vardır” dedi.

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde düzenlenen Kültür ve Bal Festivali’ne katılan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, müftülere resmi nikah kıyma yetkisi veren düzenleme hakkında açıklamalarda bulundu.

“BU DÜZENLEME RESMİ NİKAHI ÖZENDİRECEK”

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Tasarıyla yapılan şey bakanlığın izin vermesi halinde il nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri, ilçe nüfus müdürlükleri, dış temsilcilikler resmi nikah kıyabildiği gibi il veya ilçe müftülüklerinin de resmi nikah kıyabilme yetkisidir. Bu küçük yaşta evliliklerin önünü açan bir düzenleme değildir. Bazı çevreler ’çocuk yaşta evlilikleri teşvik eder’ diyorlar. Bunlar bilmeden bu değerlendirmeyi yapıyorlar. Eğer düzenlemenin ne getirdiğine bakarak bu değerlendirmeyi yapıyorlarsa o zaman kötü niyetli bir şekilde bu değerlendirmeyi yapıyorlardır. Zira bu düzenleme ile evlenmenin şartları ve evlenme engelleri konusunda herhangi bir değişiklik yapılmamaktadır. Türk Medeni Kanununda evlenme yaşı dün ne ise bugün de odur, yarın da odur. Burada bir değişiklik yok. Evlenme engellerine ise Medeni Kanunda aynen muhafaza edilmektedir. İl veya ilçe müftülükleri resmi nikah kıyacaklardır. Aynen bugün belediye başkanının veya başkanın yetki verdiği memurun ya da muhtarın ve diğer nikah kıyanlar hangi usule, esasa riayet ederek resmi nikah kıyarlar, resmi nikahını nasıl yapıyorlar aynı şekilde resmi kıyacaklar, resmi nikah yapacaklar. Nikah sonrasında da taraflara evlilik cüzdanını verecekler ve kıydıkları resmi nikahlar nüfus kütüklerine de işlenecek, tescil edilecektir. Bu kadınlarımızın hukukunu korumak bakımından son derece önemlidir. Türkiye’nin değişik yerlerinde nikah kıymanın kolaylaştırmasının sağlayacağı faydayı hepimiz yakinen biliyor ve değerlendiriyoruz. Bu nikah resmi nikahsız evlilikleri teşvik edecek bir düzenleme değil aksine resmi nikahı özendirecek, teşvik edecek ve resmi nikahsız evlilikleri önleyecek bir düzenlemedir” dedi.

“KARALAMA KAMPANYASINA GİRİYORLAR”

Düzenleme ile ilgili başka başka değerlendirmeler yapılıp bir karalama kampanyasının içerisine girildiğini de hatırlatan Bozdağ, “Müftü memurdur. Belediye başkanı seçilmiştir ama kamu hizmeti yapıyor, onun görevlendirdiği nikah kıyan kişi de memurdur. Memurun birinin kıydığı nikaha diğer memurun kıydığı nikaha hayır demek ayrı bir noktadır. Esasında bu düzenleme herhangi bir mecburiyeti de getirmemektedir. Bir zorlama öngörmemektedir. İsteyen vatandaşımız muhtara nikahını kıydırabilir, isteyen vatandaşımız belediye başkanını nikahını, isteyen belediye başkanının görevlendirdiği memura nikah kıydırabilirler, isteyen de nüfus müdürlerine nikah kıydırabilir. İsteyen de bu düzenleme yasalaşması halinde il veya ilçe müftülüğüne gidip nikah kıydırabilir. Burada ’müftü nikahı’ diye bir nikah da söz konusu değildir. İsimlendirmeyi de doğru yapmak lazım. Medeni kanuna göre ilgili yasal mevzuata göre kıyılan resmi bir nikah vardır. Resmi nikahı kıyanlar arasına il ve ilçe müftülüklerinin ilave edilmesi söz konusudur. Ama bunun üzerinden de büyük bir çarpıtma büyük bir karalama kampanyası yapılıyor. İsteyen gidecek, isteyen gitmeyecek, sen rahatsızsan gitme. İsteyen gitsin orada nikahını kıydırsın bunda ne kötülük var. Yaptığımız şey doğru bir şeydir. Attığımız adım doğru bir adımdır” şeklinde konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bozdağ'dan önemli nikah açıklamasıBozdağ'dan önemli nikah açıklamasıBaşbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Burada ’müftü nikahı’ diye bir nikah söz konusu değildir." dedi.
Kılıçdaroğlu için bomba iddia!Kılıçdaroğlu için bomba iddia!Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek; "Enis Berberoğlu içerden çıkmak için Kılıçdaroğlu'na haber yolluyor" açıklamasını yaptı.
Bakan Elvan'dan müjde!Bakan Elvan'dan müjde!Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Konya-Alanya Mahmutlar arasındaki 7-8 saatlik yol mesafesini 2 saate düşüreceklerini açıkladı.
Diyarbakır'da hain saldırı! Yaralılar varDiyarbakır'da hain saldırı! Yaralılar varDiyarbakır'ın Hazro İlçesi'nde PKK'lı teröristler, uzun namlulu silahlarla güvenlik korucularına saldırı düzenledi. Çıkan çatışmada, 1'i ağır 3 güvenlik korucusu yaralandı.
İran'ı karıştıran fotoğrafİran'ı karıştıran fotoğrafCumhurbaşkanı Ruhani'nin yemin töreninde bazı milletvekillerinin AB Temsilcisi Mogherini ile fotoğraf çektirme çabaları ülkede tartışmaya yol açtı.
Türkiye ile Rusya anlaştı mı? Kritik açıklamaTürkiye ile Rusya anlaştı mı? Kritik açıklamaDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptıkları görüşmeye ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.
  • MİT tırları davasında şoke eden ayrıntı06 Ağustos 2017 Pazar 17:30
  • Selahattin Demirtaş'tan ilginç mektup06 Ağustos 2017 Pazar 16:30
  • Bakan Çavuşoğlu açıkladı! Türkiye ortak oldu06 Ağustos 2017 Pazar 15:30
  • Belediye binasındaki yazıyı gören bir daha bakıyor06 Ağustos 2017 Pazar 14:30
  • 'Tankla cihat yaparsınız'06 Ağustos 2017 Pazar 13:18
  • Elektrik faturası ödeyenler dikkat!06 Ağustos 2017 Pazar 13:16
  • İşte Kara Kuvvetlerindeki casusluk zinciri!06 Ağustos 2017 Pazar 13:14
  • ABD emretti, PKK'dan plaka hamlesi geldi!06 Ağustos 2017 Pazar 13:11
  • FETÖ'cüden inanılmaz savunma: Babam...06 Ağustos 2017 Pazar 13:09
  • HDP'li Sırrı PKK propagandasını sinemaya taşıyacak06 Ağustos 2017 Pazar 12:50
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri