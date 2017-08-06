Bozdağ'dan önemli nikah açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Burada ’müftü nikahı’ diye bir nikah söz konusu değildir. İsimlendirmeyi de doğru yapmak lazım. Türk Medeni Kanuna göre ilgili yasal mevzuata göre kıyılan resmi bir nikah vardır” dedi.

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde düzenlenen Kültür ve Bal Festivali’ne katılan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, müftülere resmi nikah kıyma yetkisi veren düzenleme hakkında açıklamalarda bulundu.

“BU DÜZENLEME RESMİ NİKAHI ÖZENDİRECEK”

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Tasarıyla yapılan şey bakanlığın izin vermesi halinde il nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri, ilçe nüfus müdürlükleri, dış temsilcilikler resmi nikah kıyabildiği gibi il veya ilçe müftülüklerinin de resmi nikah kıyabilme yetkisidir. Bu küçük yaşta evliliklerin önünü açan bir düzenleme değildir. Bazı çevreler ’çocuk yaşta evlilikleri teşvik eder’ diyorlar. Bunlar bilmeden bu değerlendirmeyi yapıyorlar. Eğer düzenlemenin ne getirdiğine bakarak bu değerlendirmeyi yapıyorlarsa o zaman kötü niyetli bir şekilde bu değerlendirmeyi yapıyorlardır. Zira bu düzenleme ile evlenmenin şartları ve evlenme engelleri konusunda herhangi bir değişiklik yapılmamaktadır. Türk Medeni Kanununda evlenme yaşı dün ne ise bugün de odur, yarın da odur. Burada bir değişiklik yok. Evlenme engellerine ise Medeni Kanunda aynen muhafaza edilmektedir. İl veya ilçe müftülükleri resmi nikah kıyacaklardır. Aynen bugün belediye başkanının veya başkanın yetki verdiği memurun ya da muhtarın ve diğer nikah kıyanlar hangi usule, esasa riayet ederek resmi nikah kıyarlar, resmi nikahını nasıl yapıyorlar aynı şekilde resmi kıyacaklar, resmi nikah yapacaklar. Nikah sonrasında da taraflara evlilik cüzdanını verecekler ve kıydıkları resmi nikahlar nüfus kütüklerine de işlenecek, tescil edilecektir. Bu kadınlarımızın hukukunu korumak bakımından son derece önemlidir. Türkiye’nin değişik yerlerinde nikah kıymanın kolaylaştırmasının sağlayacağı faydayı hepimiz yakinen biliyor ve değerlendiriyoruz. Bu nikah resmi nikahsız evlilikleri teşvik edecek bir düzenleme değil aksine resmi nikahı özendirecek, teşvik edecek ve resmi nikahsız evlilikleri önleyecek bir düzenlemedir” dedi.

“KARALAMA KAMPANYASINA GİRİYORLAR”

Düzenleme ile ilgili başka başka değerlendirmeler yapılıp bir karalama kampanyasının içerisine girildiğini de hatırlatan Bozdağ, “Müftü memurdur. Belediye başkanı seçilmiştir ama kamu hizmeti yapıyor, onun görevlendirdiği nikah kıyan kişi de memurdur. Memurun birinin kıydığı nikaha diğer memurun kıydığı nikaha hayır demek ayrı bir noktadır. Esasında bu düzenleme herhangi bir mecburiyeti de getirmemektedir. Bir zorlama öngörmemektedir. İsteyen vatandaşımız muhtara nikahını kıydırabilir, isteyen vatandaşımız belediye başkanını nikahını, isteyen belediye başkanının görevlendirdiği memura nikah kıydırabilirler, isteyen de nüfus müdürlerine nikah kıydırabilir. İsteyen de bu düzenleme yasalaşması halinde il veya ilçe müftülüğüne gidip nikah kıydırabilir. Burada ’müftü nikahı’ diye bir nikah da söz konusu değildir. İsimlendirmeyi de doğru yapmak lazım. Medeni kanuna göre ilgili yasal mevzuata göre kıyılan resmi bir nikah vardır. Resmi nikahı kıyanlar arasına il ve ilçe müftülüklerinin ilave edilmesi söz konusudur. Ama bunun üzerinden de büyük bir çarpıtma büyük bir karalama kampanyası yapılıyor. İsteyen gidecek, isteyen gitmeyecek, sen rahatsızsan gitme. İsteyen gitsin orada nikahını kıydırsın bunda ne kötülük var. Yaptığımız şey doğru bir şeydir. Attığımız adım doğru bir adımdır” şeklinde konuştu.