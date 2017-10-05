Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Irak konusunda liderler zirvesi yapmayı planlıyor musunuz?" sorusuna, "Perşembe günü Sayın Bahçeli ile görüşmem olacak. Ondan sonra da duruma göre Sayın Kılıçdaroğlu'na da davet yapmak suretiyle, onun ayrıca bu konudaki kanaatlerini alırım. Bu kanaatleri de pekiştirmek suretiyle, bu noktadaki sürecimizi zenginleştirmiş oluruz." yanıtını vermişti.



İlk görüşme bugün gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de saat 13.30’da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.Erdoğan,19.30’da ise Başbakan Binali Yıldırım’ı kabul edecek.