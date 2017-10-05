Alman Meclisi karıştı: Yanına oturmam

Bu kapsamda parlamentodaki oturma düzeninde tartışmalar söz konusu...

eçimlerin ardından 24 Ekim'de ilk oturumunu yapacak Federal Alman Meclisi'nde kimin nereye oturacağı konusunda uzlaşma sağlanamadı. Hür Demokratlar, sağ popülist Almanya için Alternatif milletvekillerinin yanına oturmaya itiraz etti.

Almanya'da 24 Eylül'de yapılan seçimlerin ardından Federal Meclis'in çalışmalarına başlayabilmesi için hazırlıklar sürüyor.

SEÇİM SONUÇLARI NASILDI?



Merkel'in partisi- Hristiyan Sosyal Birlik (CSU): Yüzde 33

Schulz'un partisi-Sosyal Demokrat Parti (SPD): Yüzde 20.5

Irkçı Almanya için Alternatif (AfD) partisi: Yüzde 12.6

Hür Demokrat Pati (FDP): Yüzde 10.7

Sol Parti: Yüzde 9.2

Yeşiller Partisi: Yüzde 8.9

DW Türkçe'deki bilgilere göre, Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert'in başkanlık ettiği ve mecliste grubu bulunan partilerin temsilcilerinin oluşturduğu komisyonun dün Berlin'de yapılan toplantısında, mecliste hangi partinin nereye oturacağı ele alındı. Ancak liberal çizgideki Hür Demokrat Parti'nin (FDP) itirazı nedeniyle uzlaşma sağlanamadı.

Federal Meclis İdaresi, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) milletvekillerinin meclisteki koltukların en sağına, onun yanına FDP grubunun oturmasını öngörmüştü. Fakat FDP, partilerin oturduğu yer siyasi görüşlerini yansıttığı gerekçesiyle, AfD grubunun yanına oturmaya itiraz etti. FDP Grubu Genel Sekreteri Marco Buschmann partisinin yerinin "Parlamentonun ortası" olduğunu söyledi. Buschmann, komisyon toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, partilerin oturduğu yerin siyasi görüşü yansıttığını, bu nedenle de FPD için bunun "büyük sembolik önemi" olduğunu belirtti.

FDP, komisyon 13 Ekim'de yapacağı toplantıda konuyu tekrar gündeme getirmek istiyor.