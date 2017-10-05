05 Ekim 2017 Perşembe15 Muharrem 1439
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Meclis'te hendek tartışması

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Meclis'te hendek tartışması
AK Partili vekilin, belediyeler tarafından kazılan hendekleri hatırlatması üzerine HDP'li vekiller, "Ne hendeği, hangi hendek" dedi.
Meclis'te hendek tartışması Meclis'te hendek tartışması Meclis'te hendek tartışması

Meclis'te AK Parti Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, HDP'nin kayyumlarla ilgili verdiği önergesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İŞ MAKİNALARIYLA HENDEK KAZILDI

AK Partili Şentürk, sataşmalar üzerine "İş makinalarıyla hendekler kazdınız.." demesi üzerine HDP'li vekillerden sesler yükselmeye başladı

"NE HENDEĞİ, HANGİ HENDEK"

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, "Ne hendeği, hangi hendek" diye bağırdı.

"TERÖRİSTLERE SİLAH TAŞIDINIZ"

Bunun üzerinde konuşmasına devam eden Şentürk, "Belediye araçlarında silah taşıdınız ve belediye kadrolarını terör örgütleri militanlarına peşkeş çektiniz.

DEVLET GEREĞİNİ YAPTI

Bunu yapanlara karşı da devletimiz gereğini yerine getirdi, belediye imkânlarını bu hainlere peşkeş çekenleri görevden aldı ve yerine kayyum atadı." ifadelerini kullandı.

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, bu açıklamalar üzerine "Açıkça grubumuzu göstererek sataşmada bulunmuştur “Hendekleri siz kazdınız." diye" ifadelerini kullanarak söz almak istedi.

"AYIP AMA ÇOK AYIP"

Tartışmaya tekrar katılan Sibel Yiğitalp, "Ayıp ama ya, çok ayıp ediyorsunuz!" diye bağırmaya devam ederken HDP'li Beştaş da "Bize açıkça dedi ki: “Sizin belediye başkanlarınız hendek kazdı.” Söz verirken bile başka bir yerden algılıyorsunuz." diyerek söz alabilmek için ısrarını devam ettirdi.

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